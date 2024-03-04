Вы забудете о шарлотке: рецепт идеального яблочного пирога из лаваша

Выпечку с яблоками любят едва ли не все. Однако не спешите готовить шарлотку – воспользуйтесь этим ленивым рецептом.

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Яблочный пирог из лаваша

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 5 – 6 яблок;

– 2 лаваша;

– 700 граммов творога;

– 2 яйца;

– цедра лимона;

– 300 граммов сахара;

– 100 граммов масла;

– 1 столовая ложка меда.

Приготовление:

Почистьте яблоки и нарежьте их кубиком. На сковороду выложите масло, сахар, мед и яблоки. Тушите их 30 минут. Тем временем к сыру добавьте цедру, яйца и хорошо перемешайте. Намажьте творожной смесью лаваши и закрутите их в рулеты. Нарежьте кусками и выложите в форму для запекания. Сверху разровняйте яблоки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

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