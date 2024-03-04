ГлавнаяРецептыВы забудете о шарлотке: рецепт идеального яблочного пирога из лаваша Вы забудете о шарлотке: рецепт идеального яблочного пирога из лаваша На чтение: 1 минута Выпечку с яблоками любят едва ли не все. Однако не спешите готовить шарлотку – воспользуйтесь этим ленивым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Замешивать тесто не нужно. Лаваш прекрасно его заменит. Стоит попробовать Вы этого точно не знали: как правильно печь настоящий львовский сырник Яблочный пирог из лаваша Время: 1 час 10 минут Порций: 6 Ингредиенты: – 5 – 6 яблок; – 2 лаваша; – 700 граммов творога; – 2 яйца; – цедра лимона; – 300 граммов сахара; – 100 граммов масла; – 1 столовая ложка меда. Приготовление: Почистьте яблоки и нарежьте их кубиком. На сковороду выложите масло, сахар, мед и яблоки. Тушите их 30 минут. Тем временем к сыру добавьте цедру, яйца и хорошо перемешайте. Намажьте творожной смесью лаваши и закрутите их в рулеты. Нарежьте кусками и выложите в форму для запекания. Сверху разровняйте яблоки. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить культовый «Муравейник» – он удивит вас простотой приготовления. Поделитесь с друзьями