Свекровь потребует рецепт: готовим фантастический салат «Мулен Руж»

Рецептов вкусных салатов есть множество. «Мулен Руж» способен стать настоящим украшением вашего праздничного стола. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Обязательно сохраните этот рецепт. Он может стать вашим любимым. Стоит попробовать Польза в каждом кусочке: 5 идей сказочных завтраков с морепродуктами Салат «Мулен Руж» Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 3 отварные картофелины;

– 4 сваренные вкрутую яйца;

– консервированный ананас по вкусу;

– 300 граммов копченого куриного филе;

– 150 граммов твердого сыра;

– майонез по вкусу. Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ «Водний Світ», які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим. Адже крабові палички «Водний Світ» люблять усі! Приготовление: Сыр и картофель натрите на терке. Белки отделите от желтков и отдельно натрите. Куриное филе и ананас порежьте на мелкие кусочки. Натертый картофель перемешайте с несколькими ложками майонеза и добавьте соль. Соберите салат – положите на тарелку разъемную форму без дна и выложите картофель. Далее положите курицу, ананасы, желтки, сыр и белки. Каждый слой смазывайте майонезом. Снимите форму и подавайте к столу. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат «Подсолнух».