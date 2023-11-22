ГлавнаяРецептыПростой рецепт, взорвавший тикток: как приготовить домашнюю вареную колбасу из курицы Простой рецепт, взорвавший тикток: как приготовить домашнюю вареную колбасу из курицы На чтение: 2 минуты Вареную колбасу с легкостью можно приготовить самостоятельно. Она отлично подойдет для бутербродов или салатов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вы можете использовать как целую курицу, так и окорочка или голени. Главное потом хорошо выбрать все кости. Попробуйте также Готовим вкусные и сочные куриные котлеты: 3 рецепта, которые поразят всю семью Домашняя вареная колбаса – пошаговый рецепт Время: 2 часа + 4 часа для стабилизации Порций: 10 Ингредиенты: – 800 граммов курицы; – 400 миллилитров бульона (которые получите с 1,5 литра воды); – 1 морковь; – 1 луковица; – 1 свекла; – 2 – 3 лавровых листа; – 1 столовая ложка соли; – 10 горошин черного перца; – 0,5 чайной ложки кориандра; – 0,5 чайной ложки молотого черного перца; – 1 чайная ложка паприки; – 0,5 чайной ложки мускатного ореха; – 30 граммов желатина. Приготовление: Курицу залейте холодной водой и поставьте на плиту. Когда вода закипит, добавьте обжаренные до золотистости морковь и лук. Также положите в бульон лавровый лист, перец горошек и соль. Варите еще 1,5 часа. Тогда же начните варить свеклу. Через полтора часа извлеките овощи и курицу из кастрюли, но оставьте бульон на огне. Варите его, пока он не уменьшится в объеме в 2 – 3 раза – должно остаться примерно 400 миллилитров. Лук и морковь выбросьте, а из курицы уберите все кости. В горячем бульоне растворите желатин, добавьте мясо курицы, 3 столовые ложки сока из свеклы и все специи – паприку, кориандр, мускатный орех и перец. Измельчите блендером до однородности. Перелейте смесь в бутылку с отрезанным горлом, накройте пленкой и спрячьте в холодильник на 4 часа, чтобы колбаса остыла и схватилась. Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить идеальный бефстроганов – по этому рецепту мясо всегда получается сочным. Поделитесь с друзьями