Постные голубцы по-гречески. Рецепт на Великий пост: вся семья ест и нахваливает

Голубцы по-гречески — это блюдо, которое представляет собой смесь греческой и европейской кухни. Оно напоминает привычные нам голубцы, но имеет свои особенности.
Голубцы по-гречески готовят из смеси риса, мясного фарша и свежих трав, завернутой в листья винограда или капусты. Затем их тушат в томатном соусе с добавлением оливкового масла, лимонного сока и специй.
Это блюдо обычно подают с йогуртом или сметаной, а также с гарниром из картофеля или других овощей. Голубцы по-гречески имеют свежий и пряный вкус, который понравится любителям средиземноморской кухни.
Помимо мясного варианта, есть вегетарианский, приготовим его вместе.
Ингредиенты:
- Капуста — шт.;
- Сок 2,5 лимонов;
- Лук — 2 шт.;
- Лук Порей — 4 шт.;
- Оливковое масло;
- Морковь — 5 шт.;
- Укроп — 1/2 пучка;
- Петрушка — 1/2 пучка;
- Помидоры — 2 шт.;
- Томатный соус — 300 мл;
- Орегано — щепотка;
- Сладкая паприка — щепотка;
- Соль — ½ ч.л.;
- Перец — щепотка;
- Рис — 400 г;
- Вода.
Приготовление голубцов по-гречески:
В кипящую воду выливаем половину сока одного лимона, кладем туда капусту и ждем, пока листья не начнут отходить от вилка.
Удаляем с капусты вареные листья и оставляем их остужаться.
Нарезаем мелко репчатый лук и лук порей. Обжариваем до мягкости репчатый лук на оливковом масле. Натираем на крупной терке морковь, шинкуем петрушку и укроп.
Очищенный от кожуры помидор нарезаем на небольшие кубики. В сковороду к луку добавляем натертую морковь, зелень и помидор.
Также кладем к луку томатную пасту, орегано, сладкую паприку, соль и черный перец, смешиваем. Добавляем в овощную смесь рис, перемешиваем.
На дно большой кастрюли кладем пару листьев капусты. В остальные листы кладем овощную начинку и запечатываем ее внутри.
Кладем на дно голубцы, слой накрываем листьями капусты.
Продолжаем так укладывать слои голубцов друг за другом, не забываем поливать соком лимона и воду.
Накрываем плоской тарелкой слои, тушим на среднем огне голубцы 20-30 минут.
Получаются постные голубцы без мяса. Это хороший рецепт для людей, которые не едят мясных блюд.