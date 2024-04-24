Постные голубцы по-гречески. Рецепт на Великий пост: вся семья ест и нахваливает

Голубцы по-гречески — это блюдо, которое представляет собой смесь греческой и европейской кухни. Оно напоминает привычные нам голубцы, но имеет свои особенности.

Голубцы по-гречески готовят из смеси риса, мясного фарша и свежих трав, завернутой в листья винограда или капусты. Затем их тушат в томатном соусе с добавлением оливкового масла, лимонного сока и специй.

Это блюдо обычно подают с йогуртом или сметаной, а также с гарниром из картофеля или других овощей. Голубцы по-гречески имеют свежий и пряный вкус, который понравится любителям средиземноморской кухни.

Помимо мясного варианта, есть вегетарианский, приготовим его вместе.

Ингредиенты:

Капуста — шт.;

Сок 2,5 лимонов;

Лук — 2 шт.;

Лук Порей — 4 шт.;

Оливковое масло;

Морковь — 5 шт.;

Укроп — 1/2 пучка;

Петрушка — 1/2 пучка;

Помидоры — 2 шт.;

Томатный соус — 300 мл;

Орегано — щепотка;

Сладкая паприка — щепотка;

Соль — ½ ч.л.;

Перец — щепотка;

Рис — 400 г;

Вода.

Приготовление голубцов по-гречески:

В кипящую воду выливаем половину сока одного лимона, кладем туда капусту и ждем, пока листья не начнут отходить от вилка.

Удаляем с капусты вареные листья и оставляем их остужаться.

Нарезаем мелко репчатый лук и лук порей. Обжариваем до мягкости репчатый лук на оливковом масле. Натираем на крупной терке морковь, шинкуем петрушку и укроп.

Очищенный от кожуры помидор нарезаем на небольшие кубики. В сковороду к луку добавляем натертую морковь, зелень и помидор.

Также кладем к луку томатную пасту, орегано, сладкую паприку, соль и черный перец, смешиваем. Добавляем в овощную смесь рис, перемешиваем.

На дно большой кастрюли кладем пару листьев капусты. В остальные листы кладем овощную начинку и запечатываем ее внутри.

Кладем на дно голубцы, слой накрываем листьями капусты.

Продолжаем так укладывать слои голубцов друг за другом, не забываем поливать соком лимона и воду.

Накрываем плоской тарелкой слои, тушим на среднем огне голубцы 20-30 минут.

Получаются постные голубцы без мяса. Это хороший рецепт для людей, которые не едят мясных блюд.