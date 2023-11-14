Рецепт: Торт из готовых коржей — с творожным кремом и бананом

Ингредиенты:

коржи бисквитные — 1 упаковка;

творожный сыр сливочный — 400 гр.;

сгущеное молоко — 150 гр.;

сметана 20% — 200 гр.;

бананы средние — 2 шт.;

какао-порошок — по вкусу;

грецкие орехи чищенные — по вкусу

Способ приготовления: Доброго времени суток, всем. Любой домашний торт требует много времени. Если купить готовые бисквитные коржи, то его можно сделать быстро. Приготовить крем и собрать торт. Ну, ещё украсить. Здесь уже зависит от того, на праздник, или просто порадовать близких.

Я делала, для того, чтобы просто попить чай с семьёй. И сегодня это не печенье, не манник, а быстрый торт. Купила коржи сдобные, ванильные, в упаковке три штуки. То есть нужно сделать две прослойки с кремом и промазать верх.

Сметану выложила в чашу кухонного комбайна.

Взбивала несколько минут.

Добавила сгущенное молоко и ещё раз взбила.

Творожный сыр густой.

Поэтому поменяла венчики на пластмассовый нож и выкладывала сыр небольшими порциями.

Взбила крем в несколько приёмов, постепенно выложила весь сыр.

Полученный крем разделила на две порции. В одну добавила какао.

Вторую порцию оставила белой.

На плоскую тарелку положила первый корж. Промазала белым кремом.

Один банан очистила, нарезала кружочками и выложила на крем.

Накрыла вторым коржом. Промазала кремом с какао.

Как и в первом слое, положила очищенный и нарезанный банан на крем. Накрыла третьим коржом.

На третий слой нанесла оба крема и белый и с какао. По линии перехода от одного крема к другому, посыпала дроблёнными грецкими орехами.

Поставила пропитываться в холодильник на несколько часом. До сих пор у меня не получается очень густой крем. Но радует то, что торт не получается сухим.

Постояв в холодильнике, торт получился мягкий, влажный, вкусный.

Когда он закончился, сын и внук сказали, что надо повторить.

Время приготовления: 30 мин. Примерная стоимость порции: 60 руб.