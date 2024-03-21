ГлавнаяРецептыНепревзойденный вкус: как приготовить сочную рыбу в духовке Непревзойденный вкус: как приготовить сочную рыбу в духовке На чтение: 2 минуты Запеченная в духовке рыба – это отличный способ подготовить вкусное и здоровое блюдо, которое придется по вкусу всем. Особенно оно подходит тем, кто начал готовить фигуру к лету. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовленная таким образом рыба точно не будет сухой. Добавьте к ней ваши любимые приправы: лимон, чеснок, зелень, оливковое масло, соль и перец. Вы можете экспериментировать с различными сочетаниями, чтобы получить новые вкусовые ощущения. Интересно Вкусный перекус за считанные минуты: топ-4 рецепта с намазками из морепродуктов Рецепт рыбы в духовке Время: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 небольших филе любимой рыбы, например минтая; – приправа для рыбы; – соль, перец; – половина лимона; – 1 чайная ложка сливочного масла. Секрет вдалої страви – у добірних продуктах. Тож надавайте перевагу лиш надійним і перевіреним виробникам. Таким як ТМ «Водний Світ» – беззаперечному лідеру на українському ринку морепродуктів, який упродовж 22 років постачає високоякісну продукцію, що ще жодного разу не підводила споживачів. Приготовление: Филе промойте и обсушите (замороженное филе предварительно разморозьте). Посыпьте их с двух сторон солью, перцем и приправами для рыбы. Положите каждое филе на кусок алюминиевой фольги, разрезанный таким образом, чтобы можно было свободно завернуть рыбу. Положите на каждое филе несколько ломтиков лимона и несколько небольших кусочков масла. Филе завернуть в фольгу. Разогрейте духовку до 190ºC. Плотно заверните филе в алюминиевую фольгу, аккуратно подогнув ее края, чтобы содержимое не вылилось во время запекания. Затем выложите филе на противень и поставьте в разогретую духовку. Выпекайте примерно 30 – 35 минут при 190ºC. Подавайте с картофелем с укропом и любимым салатом, или же выберите другой гарнир. Советы Указанное время выпекания подходит для маленьких филе. Если вы выпекаете большое и достаточно толстое филе, лучше увеличить время выпекания примерно до 45 минут. Еще один вкусный рецепт: как приготовить рыбу по-гречески. Поделитесь с друзьями