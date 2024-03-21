Описание приготовления:
Для начинки, помимо яиц и ветчины, возьмем натертый сыр, немного майонеза. Пикантную нотку придадим чесноком. Перед подачей рулет выдержим в холодильнике, после его можно будет тонко нарезать и красиво выложить на блюдо. Это очень вкусно и празднично, такой рецепт должен быть в копилочке любой хозяйки.
Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Баклажаны 2 Штуки
- Куриные яйца 2 Штуки
- Майонез 50 Грамм
- Сыр 100 Грамм (твердый)
- Ветчина 120 Грамм
- Масло растительное 100 Миллилитров
- Чеснок 2 Зубчика
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
180 ккал
Калорийность
7 г
Белки
14 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Рулет из баклажан, яиц и ветчины»
Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца сварите вкрутую.
Баклажаны ополосните и просушите, нарежьте пластинами.
После поджарьте все баклажаны до готовности, на сковороде, по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые баклажаны выложите обязательно на кухонные бумажные полотенца, чтобы убрать излишек масла.
Тертый твердый сыр переложите в миску. Туда же натрите на мелкой терке куриные яйца и чеснок.
Добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте все.
Баклажаны выложите на фольгу или пищевую пленку, внахлест, в два ряда.
Поверх баклажанов выложите приготовленную начинку из сыра и яиц.
Затем выложите сверху ветчину.
Сверните все аккуратно рулетом, чтобы начинка была внутри. Вот и все, уберите рулет в холод на 2-3 часа. После можете подавать к столу.
Приятного аппетита!