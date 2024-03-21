Описание приготовления:

Для начинки, помимо яиц и ветчины, возьмем натертый сыр, немного майонеза. Пикантную нотку придадим чесноком. Перед подачей рулет выдержим в холодильнике, после его можно будет тонко нарезать и красиво выложить на блюдо. Это очень вкусно и празднично, такой рецепт должен быть в копилочке любой хозяйки.

Назначение: На ужин / На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Баклажан Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Баклажаны 2 Штуки

Куриные яйца 2 Штуки

Майонез 50 Грамм

Сыр 100 Грамм (твердый)

Ветчина 120 Грамм

Масло растительное 100 Миллилитров

Чеснок 2 Зубчика

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

180 ккал

Калорийность

7 г

Белки

14 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Рулет из баклажан, яиц и ветчины»

Подготовьте все ингредиенты. Куриные яйца сварите вкрутую.

Баклажаны ополосните и просушите, нарежьте пластинами.

После поджарьте все баклажаны до готовности, на сковороде, по 2-3 минуты с каждой стороны. Готовые баклажаны выложите обязательно на кухонные бумажные полотенца, чтобы убрать излишек масла.

Тертый твердый сыр переложите в миску. Туда же натрите на мелкой терке куриные яйца и чеснок.

Добавьте майонез, соль и перец. Перемешайте все.

Баклажаны выложите на фольгу или пищевую пленку, внахлест, в два ряда.

Поверх баклажанов выложите приготовленную начинку из сыра и яиц.

Затем выложите сверху ветчину.

Сверните все аккуратно рулетом, чтобы начинка была внутри. Вот и все, уберите рулет в холод на 2-3 часа. После можете подавать к столу.

Приятного аппетита!