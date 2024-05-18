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Непревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера

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Непревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера

Вкусный ужин вполне можно приготовить на одной сковороде за 40 минут. Просто воспользуйтесь этим рецептом известного британского повара Джейми Оливера.

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Курица будет очень мягкой и нежной. Ее вкус прекрасно подчеркнут фета и апельсиновая цедра.

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Куриные окорочка от Джейми Оливера

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 килограмм куриных окорочков;
– 160 граммов томатов черри;
– 2 луковицы;
– 2 апельсина;
– 2 столовые ложки меда;
– 20 граммов сушеного орегано;
– 20 граммов фисташек;
– 20 граммов феты;
– 40 миллилитров винного уксуса;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Положите куриные бедра в большую сковороду, добавьте немного масла и обжарьте на сильном огне около 10 минут со всех сторон.
  2. Пока курица готовится, почистите и мелко нарежьте лук, а также почистите апельсин.
  3. Как только курица станет золотистой, добавьте апельсиновую цедру, лук, орегано, винный уксус и хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем.
  4. Готовьте под крышкой до готовности, периодически переворачивая окорочка.
  5. На чистую сковороду выжмите апельсиновый сок. Затем разрежьте помидоры черри пополам и обжарьте несколько минут. Добавьте помидоры к курице, посыпьте фисташками и фетой.

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