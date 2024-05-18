ГлавнаяРецептыНепревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера Непревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера На чтение: 1 минута Вкусный ужин вполне можно приготовить на одной сковороде за 40 минут. Просто воспользуйтесь этим рецептом известного британского повара Джейми Оливера. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Курица будет очень мягкой и нежной. Ее вкус прекрасно подчеркнут фета и апельсиновая цедра. Стоит попробовать В восторге будут даже те, кто не любит рыбу: готовим филе тиляпии в духовке Куриные окорочка от Джейми Оливера Время: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 1 килограмм куриных окорочков; – 160 граммов томатов черри; – 2 луковицы; – 2 апельсина; – 2 столовые ложки меда; – 20 граммов сушеного орегано; – 20 граммов фисташек; – 20 граммов феты; – 40 миллилитров винного уксуса; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Положите куриные бедра в большую сковороду, добавьте немного масла и обжарьте на сильном огне около 10 минут со всех сторон. Пока курица готовится, почистите и мелко нарежьте лук, а также почистите апельсин. Как только курица станет золотистой, добавьте апельсиновую цедру, лук, орегано, винный уксус и хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем. Готовьте под крышкой до готовности, периодически переворачивая окорочка. На чистую сковороду выжмите апельсиновый сок. Затем разрежьте помидоры черри пополам и обжарьте несколько минут. Добавьте помидоры к курице, посыпьте фисташками и фетой. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить сочные испанские котлетки. Поделитесь с друзьями