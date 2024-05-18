Непревзойденный ужин в одной сковороде: рецепт куриных окорочков от Джейми Оливера

Вкусный ужин вполне можно приготовить на одной сковороде за 40 минут. Просто воспользуйтесь этим рецептом известного британского повара Джейми Оливера.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Курица будет очень мягкой и нежной. Ее вкус прекрасно подчеркнут фета и апельсиновая цедра.

Стоит попробовать В восторге будут даже те, кто не любит рыбу: готовим филе тиляпии в духовке

Куриные окорочка от Джейми Оливера

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриных окорочков;

– 160 граммов томатов черри;

– 2 луковицы;

– 2 апельсина;

– 2 столовые ложки меда;

– 20 граммов сушеного орегано;

– 20 граммов фисташек;

– 20 граммов феты;

– 40 миллилитров винного уксуса;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Положите куриные бедра в большую сковороду, добавьте немного масла и обжарьте на сильном огне около 10 минут со всех сторон. Пока курица готовится, почистите и мелко нарежьте лук, а также почистите апельсин. Как только курица станет золотистой, добавьте апельсиновую цедру, лук, орегано, винный уксус и хорошо перемешайте. Приправьте солью и перцем. Готовьте под крышкой до готовности, периодически переворачивая окорочка. На чистую сковороду выжмите апельсиновый сок. Затем разрежьте помидоры черри пополам и обжарьте несколько минут. Добавьте помидоры к курице, посыпьте фисташками и фетой.

Понравился рецепт? Попробуйте приготовить сочные испанские котлетки.