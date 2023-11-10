Так делали еще наши бабушки: приготовьте крученики по рецепту из древней украинской книги

Традиционная украинская кухня – вкусная и многогранная. Наши предки по полной использовали все продукты, которые давали родные плодородные земли.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В частности, украинские леса осенью наполнены белыми грибами, поэтому их всегда активно использовали при приготовлении блюд. Одним из них являются крученики с яйцом и гречкой.

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Рецепт кручеников с гречкой, яйцом и белыми грибами

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 – 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм куриного филе;

– 2 яйца;

– 50 граммов белых сушеных грибов;

– 150 граммов вареной гречки;

– 1 лук;

– 1 столовая ложка муки;

– 80 граммов масла;

– укроп;

– 2 столовые ложки сметаны.

Приготовление:

Отварите белые грибы в течение 15 минут. После этого слейте воду в отдельную тару – она еще понадобится. Грибы мелко нашинкуйте. Яйца сварите вкрутую и нарежьте мелким кубиком или натрите. Измельчите укроп. Лук также мелко нашинкуйте и пожарьте на сливочном масле до золотистости. Смешайте грибы, яйца, отварную гречку, укроп, жареный лук, заправьте это все солью, перцем и перемешайте. Куриное филе разрежьте вдоль на 2 – 3 тонких кусочка, застелите их пищевой пленкой и слегка отбейте на доске кулинарным молотком. Не солите их и не перчите. На отбитое филе выложите начинку, заверните плотные крученики и обжарьте на сковороде до золотистости. Выложите крученики в кастрюлю, залейте грибным отваром, добавьте лавровый лист, досолите по вкусу и проварите. На сковороде растопите масло и слегка поджарьте муку. В отдельной миске смешайте сметану и жидкость из кастрюли, где варились крученики, перемешайте до однородности и вылейте на сковороду. Выложите на сковороду крученики, залейте оставшейся жидкостью из кастрюли и еще немного потушите – ориентировочно 5 – 7 минут. Ешьте крученики с любым гарниром.

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