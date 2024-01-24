ГлавнаяРецептыОрешки со сгущенкой: готовим возвращающее в детство печенье Орешки со сгущенкой: готовим возвращающее в детство печенье На чтение: 1 минута Приготовьте вкусное печенье со сгущенкой. Орешки напомнят вам сладкий вкус детства. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Приготовить это печенье совсем не сложно. Однако нужно иметь орешницу. Стоит попробовать Вафельные трубочки, как с детства: готовим со сгущенкой и крем-сыром Орешки – пошаговый рецепт Время: 1,5 часа Порций: 10 Ингредиенты: – 200 граммов сливочного масла 82,5% жирности; – 2 яйца; – 120 граммов сахара; – 3 стакана муки; – 1 пачка ванильного сахара; – 1 чайная ложка соды, гашеной уксусом; – щепотка соли. Начинка: – 1,5 банки вареной сгущенки. Приготовление: Сливочное масло растопите и дайте немного остыть. Добавьте яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте венчиком. Добавьте соду, гашеную уксусом, и начните постепенно всыпать просеянную муку и замешивать тесто. Далее сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час. Разогрейте форму для печенья и смажьте маслом. Из теста сделайте небольшие шарики и выложите в форму. Жарьте орешки до готовности. Каждую часть орешка начините вареной сгущенкой и соедините между собой две половинки. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить бюджетные рогалики с вареньем. Они перенесут вас в детство. Поделитесь с друзьями