Орешки со сгущенкой: готовим возвращающее в детство печенье

Приготовьте вкусное печенье со сгущенкой. Орешки напомнят вам сладкий вкус детства.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Приготовить это печенье совсем не сложно. Однако нужно иметь орешницу.

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Орешки – пошаговый рецепт

Время : 1,5 часа

: 1,5 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 200 граммов сливочного масла 82,5% жирности;

– 2 яйца;

– 120 граммов сахара;

– 3 стакана муки;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 1 чайная ложка соды, гашеной уксусом;

– щепотка соли.

Начинка:

– 1,5 банки вареной сгущенки.

Приготовление:

Сливочное масло растопите и дайте немного остыть. Добавьте яйца, сахар, соль, ванильный сахар и взбейте венчиком. Добавьте соду, гашеную уксусом, и начните постепенно всыпать просеянную муку и замешивать тесто. Далее сделайте из него шар, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 1 час. Разогрейте форму для печенья и смажьте маслом. Из теста сделайте небольшие шарики и выложите в форму. Жарьте орешки до готовности. Каждую часть орешка начините вареной сгущенкой и соедините между собой две половинки.

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