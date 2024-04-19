Несладкий торт «Наполеон»: рецепт популярного торта с творогом и грушами

Если любите торт Наполеон, то попробуйте эту вариацию известного торта. Крем будет несладким.
Торт Наполеон можно приготовить как сладкий, так и закусочный. Идеальным будет крем из сыра дорблю, а пикантности предоставят ломтики груш. Рецептом поделились на сайте Village.
Торт Наполеон с творожным кремом и грушами
Ингредиенты:
- 300 г готового слоеного теста;
- 250 г сыра дорблю;
- 300 мл сливок;
- 50 мл портвейна;
- 250 г плавленого сыра;
- две груши.
Разогреваем духовку до 200 градусов. Слоеное тесто раскатываем в тонкий пласт на присыпанном мукой столе. Перекладываем на противень и выпекаем в течение 12 минут.
Смешиваем два вида сыра и переминаем вилкой в глубокой миске.
Добавляем к творогу сливки и портвейн и тщательно взбиваем с помощью венчика, пока у вас не получится мусс, то есть ваш сырный крем.
Груши моем и нарезаем небольшими тонкими, почти прозрачными ломтиками.
Готовое тесто разрезаем на 4 части. Поверхность коржа оставляем без крема. А все остальные перемазываем творожным кремом, выкладываем тонкие ломтики груш и собираем тортик.
Можно посыпать готовый торт молотым черным перцем. Оставьте его в холодильнике хотя бы на пару часов.
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