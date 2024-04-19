Так пекли наши прабабушки: рецепт традиционного пасхального кулича «Львовский» от Дарьи Цвек

Если хотите в этом году прикоснуться к украинским традициям, приготовьте пасху «Львовская» от известной кулинарки Дарьи Цвек. Этот рецепт адаптирован под современные реалии, поэтому у вас точно все получится. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вкус такого кулича – насыщенный и разнообразный. Особый аромат придадут ваниль и цукаты. Стоит попробовать Основа весеннего меню: 3 быстрых блюда из морепродуктов на скорую руку Пасха по рецепту Дарьи Цвек Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 750 граммов муки;

– 300 миллилитров молока 2,5%;

– 8 желтков;

– 50 граммов дрожжей;

– 50 граммов прессованных дрожжей;

– 150 граммов масла;

– 150 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 50 граммов изюма;

– 50 граммов цукатов;

– 3 миндалины.

Для глазури:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 1 белок;

– 1 чайная ложка лимонного сока. Приготовление: Влейте в миску теплое молоко, добавьте 1 столовую ложку сахара, дрожжи, перемешайте, накройте и оставьте на 15 – 20 минут. Желтки отделите от белков. К желткам добавьте сахар, ванильный сахар. Венчиком перетрите до однородности и осветления. В просеянной муке сделайте ямку и влейте туда опару. Добавьте соль, взбитые с сахаром желтки, перемешайте и замесите тесто. Добавьте растопленное сливочное масло. Вымешивайте тесто в течение 10 минут. Добавьте промытый и просушенный изюм, натертый миндаль и перемешайте. Сформируйте шар, накройте его полотенцем и дайте тесту увеличиться минимум вдвое в теплом месте. На это уйдет примерно 2 часа. После этого тесто слегка перемните и разделите на кусочки, сформируйте из них комочки и вложите в формы на треть объема. Накройте полотенцем и дайте тесту подрасти еще 20 минут. Смажьте куличи взбитым яйцом и отправьте в разогретую до 190 градусов духовку до зарумянивания. Выпекайте 45 – 60 минут, в зависимости от размеров форм. Затем дайте куличам остыть и снимите формы. Чтобы приготовить глазурь, к сахарной пудре добавьте белок и вилкой хорошо все перетрите. Налейте лимонный сок и размешайте. Смажьте куличи глазурью и по желанию задекорируйте. Понравился рецепт? Узнайте, как сделать глазурь на кулич из желатина, которая не крошится и не осыпается.