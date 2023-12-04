Описание приготовления:
Для жарки можно взять любую часть свинины. Это может быть шея, карбонат или даже корейка на кости. Нарезайте мясо толщиной 1,5-2 см., чтобы оно успело прожариться.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Свинина 500 Грамм
- Кедровые орехи 50 Грамм
- Лимон 1/2 Штуки
- Мед 2 Ст. ложки
- Растительное масло 20 Грамм
- Соль По вкусу
- Специи По вкусу
Количество порций 3
Калорийность
288 ккал
Калорийность
21 г
Белки
12 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Свинина с кедровыми орешками»
Для приготовления свинины с кедровыми орешками подготовьте необходимые ингредиенты.
Мясо нарежьте порционными кусочками и немного отбейте кухонным молоточком. Можно оставить небольшое количество жира, он придаст сочность при жарке.
В горячую сковороду налейте растительное масло и обжарьте мясо с двух сторон. По вкусу посыпьте его солью и специями. Затем сделайте огонь меньше и доведите мясо до готовности. На это уйдет еще по 3-4 минуты с каждой стороны.
Готовое мясо переложите в кастрюлю и накройте крышкой.
В эту же сковороду после жарки мяса добавьте мёд. Снимите цедру с половины лимона и выжмите сок. Добавьте кедровые орешки. Соус по вкусу немного подсолите. Можно добавить молотый перец и сушеные травы, например, базилик. Проварите соус в течение минуты.
Затем верните в сковороду мясо. Окуните его в соус с двух сторон. Прогрейте по минуте с каждой стороны.
Готовое мясо выложите на тарелку и полейте соусом с кедровыми орешками.
Приятного аппетита!