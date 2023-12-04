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Свинина с кедровыми орешками

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Свинина с кедровыми орешками

Описание приготовления:

Для жарки можно взять любую часть свинины. Это может быть шея, карбонат или даже корейка на кости. Нарезайте мясо толщиной 1,5-2 см., чтобы оно успело прожариться.
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

  • Свинина 500 Грамм
  • Кедровые орехи 50 Грамм
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Мед 2 Ст. ложки
  • Растительное масло 20 Грамм
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

288 ккал

Калорийность

21 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина с кедровыми орешками»

Свинина с кедровыми орешками

Для приготовления свинины с кедровыми орешками подготовьте необходимые ингредиенты.

Свинина с кедровыми орешками

Мясо нарежьте порционными кусочками и немного отбейте кухонным молоточком. Можно оставить небольшое количество жира, он придаст сочность при жарке.

Свинина с кедровыми орешками

В горячую сковороду налейте растительное масло и обжарьте мясо с двух сторон. По вкусу посыпьте его солью и специями. Затем сделайте огонь меньше и доведите мясо до готовности. На это уйдет еще по 3-4 минуты с каждой стороны.

Свинина с кедровыми орешками

Готовое мясо переложите в кастрюлю и накройте крышкой.

Свинина с кедровыми орешками

В эту же сковороду после жарки мяса добавьте мёд. Снимите цедру с половины лимона и выжмите сок. Добавьте кедровые орешки. Соус по вкусу немного подсолите. Можно добавить молотый перец и сушеные травы, например, базилик. Проварите соус в течение минуты.

Свинина с кедровыми орешками

Затем верните в сковороду мясо. Окуните его в соус с двух сторон. Прогрейте по минуте с каждой стороны.

Свинина с кедровыми орешками

Готовое мясо выложите на тарелку и полейте соусом с кедровыми орешками.

Свинина с кедровыми орешками

Приятного аппетита!

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