Описание приготовления:

Для жарки можно взять любую часть свинины. Это может быть шея, карбонат или даже корейка на кости. Нарезайте мясо толщиной 1,5-2 см., чтобы оно успело прожариться.

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Свинина 500 Грамм

Кедровые орехи 50 Грамм

Лимон 1/2 Штуки

Мед 2 Ст. ложки

Растительное масло 20 Грамм

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 3

Калорийность

288 ккал

Калорийность

21 г

Белки

12 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Свинина с кедровыми орешками»

Для приготовления свинины с кедровыми орешками подготовьте необходимые ингредиенты.

Мясо нарежьте порционными кусочками и немного отбейте кухонным молоточком. Можно оставить небольшое количество жира, он придаст сочность при жарке.

В горячую сковороду налейте растительное масло и обжарьте мясо с двух сторон. По вкусу посыпьте его солью и специями. Затем сделайте огонь меньше и доведите мясо до готовности. На это уйдет еще по 3-4 минуты с каждой стороны.

Готовое мясо переложите в кастрюлю и накройте крышкой.

В эту же сковороду после жарки мяса добавьте мёд. Снимите цедру с половины лимона и выжмите сок. Добавьте кедровые орешки. Соус по вкусу немного подсолите. Можно добавить молотый перец и сушеные травы, например, базилик. Проварите соус в течение минуты.

Затем верните в сковороду мясо. Окуните его в соус с двух сторон. Прогрейте по минуте с каждой стороны.

Готовое мясо выложите на тарелку и полейте соусом с кедровыми орешками.

Приятного аппетита!