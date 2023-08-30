Невероятно вкусный салат. Готовлю из самых простых продуктов

Цезарь, Оливье, Сельдь под шубой, Греческий, Коу Соу и многие другие салаты стали привычными блюдами на наших праздничных и повседневных столах. Какие-то салаты считают чересчур калорийными и вредными, а какие-то восхваляют и называют полезными.
Например, не все придерживаются хорошего мнения о салатах Оливье и Сельдь под шубой. Эти блюда требуют большого количества майонеза в составе, что плохо сказывается на фигуре и желудке в целом.
Заменить майонез на другие заправки в советских салатах трудно, вкус меняется.
Поэтому стоит раскрыть рецепт приготовления еще одного салата.
Ингредиенты для салата из баклажанов:
- баклажан — 600 г;
- помидоры — 350 г;
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — пучок;
- кинза — пучок;
- грецкие орехи — 80 г;
- соль — ½ ч. л.;
- сметана — 3 ст. л.
Приготовление салата из баклажанов:
Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем крупными кубиками. В сковороде обжариваем баклажаны до золотистой корочки, солим. Важно именно жарить, а не тушить баклажаны.
Пока остывают баклажанные кусочки, нарезаем крупным кубиком помидоры. Шинкуем мелко кинзу и петрушку, нарезаем зубчики чеснока.
В миску выкладываем баклажаны, помидоры, зелень и чеснок. Обжариваем слегка в сухой сковороде грецкие орехи, измельчаем до состояния крошки в блендере.
Высыпаем ореховую крошку в салат, заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.
К данному салату можно по вкусу добавить сыр. Рекомендуется смешивать в салате как горячие баклажаны, так и холодные, обе вариации получаются вкусными.