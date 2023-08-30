Невероятно вкусный салат. Готовлю из самых простых продуктов

Цезарь, Оливье, Сельдь под шубой, Греческий, Коу Соу и многие другие салаты стали привычными блюдами на наших праздничных и повседневных столах. Какие-то салаты считают чересчур калорийными и вредными, а какие-то восхваляют и называют полезными.

Например, не все придерживаются хорошего мнения о салатах Оливье и Сельдь под шубой. Эти блюда требуют большого количества майонеза в составе, что плохо сказывается на фигуре и желудке в целом.

Заменить майонез на другие заправки в советских салатах трудно, вкус меняется.

Поэтому стоит раскрыть рецепт приготовления еще одного салата.

Ингредиенты для салата из баклажанов:

баклажан — 600 г;

помидоры — 350 г;

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — пучок;

кинза — пучок;

грецкие орехи — 80 г;

соль — ½ ч. л.;

сметана — 3 ст. л.

Приготовление салата из баклажанов:

Удаляем у баклажанов плодоножки и нарезаем крупными кубиками. В сковороде обжариваем баклажаны до золотистой корочки, солим. Важно именно жарить, а не тушить баклажаны.

Пока остывают баклажанные кусочки, нарезаем крупным кубиком помидоры. Шинкуем мелко кинзу и петрушку, нарезаем зубчики чеснока.

В миску выкладываем баклажаны, помидоры, зелень и чеснок. Обжариваем слегка в сухой сковороде грецкие орехи, измельчаем до состояния крошки в блендере.

Высыпаем ореховую крошку в салат, заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.

К данному салату можно по вкусу добавить сыр. Рекомендуется смешивать в салате как горячие баклажаны, так и холодные, обе вариации получаются вкусными.