Рецепт: Джем из боярышника — Полезное лакомство.

Ингредиенты:

красный боярышник — 1 кг;

сахар — 700 г;

вода — 0,5 л;

лимонная кислота — 0,5 ч.л.

Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!

По осени на многих дачных участках можно любоваться на кусты боярышника с крупными ярко-красными ягодами. Чаще всего они являются украшением сада. А между тем ягоды боярышника обладают огромной пользой, особенно при гипертонии, также укрепляют иммунитет.

Собирать надо зрелые плоды, тогда ягоды становятся мягкими и очень вкусными.

Раньше мы просто сушили ягоды, потом добавляли при заваривании чая.

В этом году ягоды очень крупные, душистые, захотелось поэкспериментировать.

Итак, джем из боярышника.

Надо 1 кг спелых ягод, 700 г сахарного песка и 0,5 л воды.

Если любите джем покислее или планируете долго хранить, то можно добавить 1/2 чайной ложки лимонной кислоты или сок одного лимона.

Это убирает лишнюю сладость и предотвращает джем от засахаривания.

Ягоды хорошо промываю, убираю плодоножки и чашелистики.

перекладываю в кастрюлю с толстым дном, заливаю водой и довожу до кипения.

Затем на минимальном огне томлю примерно 20 минут.

За это время ягоды становятся более мягкими и меняются в цвете.

Затем самый трудоемкий процесс — протирания ягод через сито.

Если у вас есть соковыжималка, то советую воспользоваться ею, так как вручную долго и тяжело.

Поскольку в ягодах сока нет и получается пюре, то советую при перетирании подливать понемногу отвар.

В итоге у меня получилось 550 мл пюре, смешанного с отваром.

Переливаю это в чистую кастрюлю и добавляю сахар.

На небольшом огне довожу массу до кипения.

При постоянном помешивании снимаю образующуюся пену.

Готовность джема определяю по густоте капли. Если капнуть на

блюдце капельку джема и он готов, то капля не растекается и держит форму.

У меня на этот процесс ушло 20 минут. Лимон или кислоту (если в этом есть необходимость) добавляют в конце варки.

Затем горячий джем разливаю по сухим стерильным банкам.

У меня из 1 кг ягод получилось около 1 литра джема.

Затем закрываю крышками, и после полного остывания убираю в холодильник.

Пробу снимали на следующий день. После застывания джем стал густой, красивого цвета. Вкус своеобразный, приятный и душистый.

Кроме того еще и полезный!

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.