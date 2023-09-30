Рецепт: Джем из боярышника — Полезное лакомство.

Ингредиенты:
красный боярышник — 1 кг;
сахар — 700 г;
вода — 0,5 л;
лимонная кислота — 0,5 ч.л.
Способ приготовления: Приветствую всех читателей моего отзыва!
По осени на многих дачных участках можно любоваться на кусты боярышника с крупными ярко-красными ягодами. Чаще всего они являются украшением сада. А между тем ягоды боярышника обладают огромной пользой, особенно при гипертонии, также укрепляют иммунитет.
Собирать надо зрелые плоды, тогда ягоды становятся мягкими и очень вкусными.
Раньше мы просто сушили ягоды, потом добавляли при заваривании чая.
В этом году ягоды очень крупные, душистые, захотелось поэкспериментировать.
Итак, джем из боярышника.
Надо 1 кг спелых ягод, 700 г сахарного песка и 0,5 л воды.
Если любите джем покислее или планируете долго хранить, то можно добавить 1/2 чайной ложки лимонной кислоты или сок одного лимона.
Это убирает лишнюю сладость и предотвращает джем от засахаривания.
Ягоды хорошо промываю, убираю плодоножки и чашелистики.
перекладываю в кастрюлю с толстым дном, заливаю водой и довожу до кипения.
Затем на минимальном огне томлю примерно 20 минут.
За это время ягоды становятся более мягкими и меняются в цвете.
Затем самый трудоемкий процесс — протирания ягод через сито.
Если у вас есть соковыжималка, то советую воспользоваться ею, так как вручную долго и тяжело.
Поскольку в ягодах сока нет и получается пюре, то советую при перетирании подливать понемногу отвар.
В итоге у меня получилось 550 мл пюре, смешанного с отваром.
Переливаю это в чистую кастрюлю и добавляю сахар.
На небольшом огне довожу массу до кипения.
При постоянном помешивании снимаю образующуюся пену.
Готовность джема определяю по густоте капли. Если капнуть на
блюдце капельку джема и он готов, то капля не растекается и держит форму.
У меня на этот процесс ушло 20 минут. Лимон или кислоту (если в этом есть необходимость) добавляют в конце варки.
Затем горячий джем разливаю по сухим стерильным банкам.
У меня из 1 кг ягод получилось около 1 литра джема.
Затем закрываю крышками, и после полного остывания убираю в холодильник.
Пробу снимали на следующий день. После застывания джем стал густой, красивого цвета. Вкус своеобразный, приятный и душистый.
Кроме того еще и полезный!
Приятного аппетита!
Время приготовления: 2 ч. 30 мин. Примерная стоимость порции: 35 руб.