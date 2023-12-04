Закуска, в которой есть маринованные грибы, всегда получается удачной. Если вы такого же мнения, попробуйте приготовить многослойный салат «Белый принц» с шампиньонами и плавленым сыром к праздничному столу.

Стоит сразу отметить, что картофельный слой в такой закуске не должен быть слишком толстым. Возьмите 1 крупный или 2 небольших овоща. Этого количества будет достаточно для приготовления вкусного и питательного блюда.

Как приготовить салат «Белый принц» с шампиньонами

Если у вас есть баночка грибов, маринованных в домашних условиях, можете их использовать для закуски. Также рекомендуем приготовить шампиньоны быстрым способом. Для маринада вам понадобится 2 ст. л. уксуса, 1 ч. л. соли и такое же количество сахара. Еще нужно будет взять 1 сушеную гвоздику, 10 горошин черного перца, 2 лавровых листика, 50 мл подсолнечного масла и 3 зуб. чеснока, нарезанных пластинками. Маринада, приготовленного из этих ингредиентов, хватит на 500 г шампиньонов.

Ингредиенты

Картофель2 шт. Зеленый лук30 г Яйцо3 шт. Маринованные шампиньоны200 г Ветчина150 г Морковь100 г Плавленый сыр2 шт. Майонез100 г

Приготовление

Отвариваем картофель в мундире в слегка подсоленной воде. Остужаем его и очищаем от кожуры. Натираем картошку на крупной терке. Выкладываем ее первым слоем на блюдо, используя разъемное кольцо. Рисуем сеточку из майонеза.Промываем зеленый лук. Обсушиваем его. Нарезаем лук колечками. Выкладываем его сверху на картошку, равномерно распределяя. Делаем тоненькую сеточку из майонеза. Помещаем яйца в кастрюлю. Заливаем их водой. После закипания варим яйца в течение 10 минут. Удаляем скорлупу. Натираем их на мелкую терку. Выкладываем яйца на зеленый лук. Смазываем их майонезом.Нарезаем маринованные шампиньоны пластинками. Помещаем их на яичный слой. Сверху рисуем майонезную сеточку. Отвариваем морковь до готовности. Очищаем ее. Натираем морковь на терке с мелкими отверстиями. Выкладываем ее на слой из грибов. Смазываем всё майонезом.Нарезаем ветчину небольшими кусочками. Помещаем ее на отварную морковь, равномерно распределяя по всей поверхности. Снова рисуем сеточку из майонеза. Натираем охлажденный плавленый сыр на мелкую терку. Выкладываем его на ветчину. Отправляем блюдо на 30–40 минут в холодильник для пропитки. Готово!

Стараясь равномерно распределить ингредиенты, не нажимайте на них сильно ложкой. Тогда вы сможете получить действительно воздушный и очень нежный салат. Расскажите в комментариях, нравятся ли вам закуски с маринованными шампиньонами? Поделитесь своими любимыми рецептами грибных салатов.