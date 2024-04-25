Нежный пасхальный пирог без духовки. Ароматный и пышный: рецепт на сковороде

История пасхального пирога уходит корнями в глубокую древность. Пасхальный пирог — это символ воскресения и новой жизни, который имеет свои особенности в разных культурах.

В христианской традиции пасхальный пирог связан с празднованием Пасхи — одного из самых важных религиозных праздников. Пасхальные пироги готовят во многих странах мира, и их рецепты могут различаться в зависимости от региона и культурных особенностей.

Пасхальный пирог может иметь различные формы и размеры. Он может быть сделан из дрожжевого теста с добавлением цукатов, изюма, орехов и других ингредиентов. Пасхальный пирог часто украшают фигурками ягненка, креста или цветов, которые символизируют новую жизнь и воскрешение.

Приготовим простой пасхальный пирог дома.

Ингредиенты:

Мука — 650 г;

Изюм — 120 г;

Свежие дрожжи — 25 г;

Молоко — 200 мл;

Сливочное масло — 120 г;

Сахар — 150 г;

Желток — 2 шт.;

Цедра лимона — 1 ч. л.;

Ванильный сахар — 10 г;

Куркума — ½ ч. л.;

Соль — кончик ножа.

Приготовление пасхального пирога:

В миску с дрожжами выливаем теплое молоко, смешиваем. В дрожжевую жидкость высыпаем соль и ванильный сахар, вливаем 100 грамм растопленного сливочного масла.

В желтки кладем цедру лимона и куркуму, смешиваем и добавляем в дрожжевую жидкость. Высыпаем туда же сахар, тщательно все перемешиваем до растворения песчинок.

Высыпаем в молочную смесь муку, замешиваем эластичное и мягкое тесто. Смазываем тесто растительным маслом, накрываем пищевой пленкой и оставляем на час.

Промываем и высушиваем изюм. Смазываем стол растительным маслом, раскатываем на нем тесто в толстый пласт, смазываем растопленным сливочным маслом.

Высыпаем на пласт изюм и приминаем его руками внутри.

Заворачиваем пласт в рулет, запечатываем свободный край. Делим пласт на небольшие рулетики по 4-5 см в толщину.

Кладем на дно сковороды пергамент. Выкладываем на дно рулеты плотно друг к другу. Закрываем крышкой сковороду и оставляем на 10 минут.

Выпекаем пирог на медленном огне 35 минут, низ пирога должен быть румяным. Затем кладем на верхушку пергамент, аккуратно переворачиваем пирог и выпекаем перевернутую верхушку.

Выпекаем пирог под крышкой еще 10 минут.

Пирог осталось посыпать сахарной пудрой. Получается мягкий нежный пасхальный пирог.