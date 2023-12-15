Встречаем Новый год вкусно: подборка самых интересных рецептов бутербродов с красной рыбой

Бутерброды с красной рыбой – вкусная и очень полезная закуска. Хорошие канапе способны стать настоящим украшением вашего праздничного стола. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Можно приготовить как теплые, так и холодные бутерброды. Выбирайте рецепт закуски по своему вкусу. Будет вкусно Как приготовить идеальный говяжий стейк: секреты, о которых вы не знали Канапе с красной рыбой и брынзой Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6 Ингредиенты:

– багет;

– 300 граммов малосольной красной рыбы;

– 250 граммов брынзы;

– 1 большой томат или пара небольших;

– небольшой огурец;

– маслины. Приготовление: Порежьте багет. По желанию подсушите кусочки в тостере. Томаты порежьте кружочками, брынзу и рыбу – пластинами. Соберите канапе в следующем порядке – хлеб, томат, брынза, рыба. Прежде чем нанизывать канапе, проткните шпажкой одну маслину и красиво сложенную пластинку огурца. Горячие бутерброды с красной рыбой Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– 5 маленьких пшеничных или ржаных булочек;

– 250 граммов рыбы;

– 150 граммов твердого сыра;

– майонез. Приготовление: Сварите рыбу, опустив ее в кипящую воду. Время варки составляет около 8 минут. Булочки разрежьте на две части и смажьте их майонезом. Натрите творог на крупной или мелкой терке, как больше нравится. На булочку выложите готовую рыбу, разломанную на кусочки и посыпьте ее натертым сыром. Поставьте бутерброды в духовку до того момента, пока не начнет запекаться сырная шапка. Бутерброды с лососем украсят ваш праздничный стол / Фото Unsplash Бутерброды с рыбой и авокадо Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 5 Ингредиенты:

– багет;

– 200 граммов красной рыбы;

– авокадо;

– листовой салат;

– 1 столовая ложка сока лимона;

– зелень для подачи;

– оливки или маслины. Приготовление: Разрежьте багет на кусочки. По желанию подсушите в тостере. Приготовьте пасту из очищенного авокадо – или разомните его с помощью вилки или мелко порежьте. Добавьте ложку сока лимона и посолите. Рыбу нарежьте пластинами. Хлеб смажьте пастой с авокадо, положите салатный лист и кусочек рыбы. С помощью шпажки украсьте канапе оливкой или маслиной, а также зеленью. Приятного аппетита! Ищете рецепт вкусных бутербродов на Новый год? Просмотрите еще нашу подборку небанальных бутербродов со шпротами.