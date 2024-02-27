Описание приготовления:

Плотная однородная консистенция продукта позволяет идеально держать форму. Творожный сыр можно использовать не только в приготовлении десертов, но и в приготовлении несладких закусок, брускет и бутербродов. Если вы используете в приготовлении намазки свежие травы и чеснок, готовьте небольшую порцию, так как такой продукт не подлежит хранению. Использование сухой смеси специй и трав позволяет продукту храниться в холодильнике до трех дней.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Вяленые помидоры Блюдо: Закуски

Состав / Ингредиенты:

Кефир 1 Литр

Соль 1 Щепотка

Вяленые томаты 10 Штук (в масле)

Чеснок 1/2 Чайных ложки (сушеный)

Итальянские пряные травы 2 Чайных ложки (базилик, тимьян, оренано)

Количество порций 8

Калорийность

53 ккал

Калорийность

2 г

Белки

2 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Творожный сыр с вялеными томатами»

Чтобы приготовить творожный сыр вам потребуется кефир жирностью не менее 3,2%. Вместо кефира можно взять сметану. Конечный продукт получится с более выраженным сливочным вкусом. Из литра кефира получается около 230 граммов творожного сыра.

Не вскрывая мягкую упаковку, выложите кефир в морозильную камеру на ночь до полной заморозки продукта. После чего извлеките замороженный брикет кефира из упаковки и выложите в дуршлаг, выстеленный несколькими слоями чистой и сухой марли.

Завяжите концы марли в узелок, дуршлаг с марлевым мешочком поставьте на емкость, в которую по мере таяния кефира будет стекать сыворотка. Когда перестанет стекать сыворотка извлеките оставшийся в марле творожный сыр и переложите в контейнер. Сыворотку можете использовать для других целей, в этом рецепте она не потребуется.

Приготовьте продукты для приготовления намазки из творожного сыра и вяленых томатов для брускет и бутербродов. Помимо вяленых томатов средиземноморскую нотку подчеркнут сухой чеснок и смесь трав (базилик, орегано, тимьян).

В творожный сыр добавьте щепотку соли, смесь трав и измельченные вяленые томаты вместе с маслом. Перемешайте.

Переложите готовую намазку в сухую стеклянную банку и дайте ей немного настояться.

Ломтики ремесленного хлеба поджарьте в сухой сковороде, нанесите густой слой творожного сыра. Добавьте ломтики вяленых томатов и свежий базилик. И наслаждайтесь удивительным вкусом средиземноморья.