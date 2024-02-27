Описание приготовления:
Плотная однородная консистенция продукта позволяет идеально держать форму. Творожный сыр можно использовать не только в приготовлении десертов, но и в приготовлении несладких закусок, брускет и бутербродов. Если вы используете в приготовлении намазки свежие травы и чеснок, готовьте небольшую порцию, так как такой продукт не подлежит хранению. Использование сухой смеси специй и трав позволяет продукту храниться в холодильнике до трех дней.
Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Вяленые помидоры Блюдо: Закуски
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 1 Литр
- Соль 1 Щепотка
- Вяленые томаты 10 Штук (в масле)
- Чеснок 1/2 Чайных ложки (сушеный)
- Итальянские пряные травы 2 Чайных ложки (базилик, тимьян, оренано)
Количество порций 8
Калорийность
53 ккал
Калорийность
2 г
Белки
2 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Творожный сыр с вялеными томатами»
Чтобы приготовить творожный сыр вам потребуется кефир жирностью не менее 3,2%. Вместо кефира можно взять сметану. Конечный продукт получится с более выраженным сливочным вкусом. Из литра кефира получается около 230 граммов творожного сыра.
Не вскрывая мягкую упаковку, выложите кефир в морозильную камеру на ночь до полной заморозки продукта. После чего извлеките замороженный брикет кефира из упаковки и выложите в дуршлаг, выстеленный несколькими слоями чистой и сухой марли.
Завяжите концы марли в узелок, дуршлаг с марлевым мешочком поставьте на емкость, в которую по мере таяния кефира будет стекать сыворотка. Когда перестанет стекать сыворотка извлеките оставшийся в марле творожный сыр и переложите в контейнер. Сыворотку можете использовать для других целей, в этом рецепте она не потребуется.
Приготовьте продукты для приготовления намазки из творожного сыра и вяленых томатов для брускет и бутербродов. Помимо вяленых томатов средиземноморскую нотку подчеркнут сухой чеснок и смесь трав (базилик, орегано, тимьян).
В творожный сыр добавьте щепотку соли, смесь трав и измельченные вяленые томаты вместе с маслом. Перемешайте.
Переложите готовую намазку в сухую стеклянную банку и дайте ей немного настояться.
Ломтики ремесленного хлеба поджарьте в сухой сковороде, нанесите густой слой творожного сыра. Добавьте ломтики вяленых томатов и свежий базилик. И наслаждайтесь удивительным вкусом средиземноморья.