Печенье — это кондитерское изделие из теста, которое выпекается и обычно содержит сахар, жиры и вкусовые добавки. Это универсальное кондитерское изделие, которое имеет много интересных фактов.

Например, печенье часто используют в качестве подарка. Например, на Рождество в Европе принято дарить печенье в красивых упаковках.

Печенье может храниться долго, если оно хорошо упаковано и хранится в прохладном месте. Однако некоторые виды печенья, например, песочное, лучше съесть в течение нескольких дней после приготовления.

Печенье является одним из самых популярных кондитерских изделий в мире. Его любят люди всех возрастов и национальностей.

Расскажем, как приготовить печенье с необычной начинкой.

Ингредиенты:

сливочное масло — 100 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 120 г;

сметана — 70 г;

соль — щепотка;

лимонная кислота — щепотка;

мука — 200 г;

ванильный сахар — 10 г.

Приготовление печенья:

В миску с мукой высыпаем соль и ванильный сахар, добавляем сливочное масло и превращаем в песочное тесто. Добавляем в тесто желтки и сметану, тщательно перемешиваем.

Формуем колобок, который убираем в целлофан, а затем в холодильник на 15 минут. В белки высыпаем лимонную кислоту, взбиваем до пышной белой массы.

Постепенно к белкам добавляем сахар, продолжаем взбивать до полного растворения песчинок. Тесто делим на 8 колобков, раскатываем в тонкую лепешку каждый.

Кладем в лепешки крем, запечатываем внутри.

Смыкаем противоположные концы каждого печенья, делаем его более миниатюрным.

Можно запечатать края зубчиками вилки.

Кладем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.

После выпекания посыпаем печенье сахарной пудрой. Получается простое и вкусное печенье на каждый день.