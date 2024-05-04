Простое и вкусное печенье на каждый день. Нежное и хрустящее: с оригинальной начинкой

Печенье — это кондитерское изделие из теста, которое выпекается и обычно содержит сахар, жиры и вкусовые добавки. Это универсальное кондитерское изделие, которое имеет много интересных фактов.
Например, печенье часто используют в качестве подарка. Например, на Рождество в Европе принято дарить печенье в красивых упаковках.
Печенье может храниться долго, если оно хорошо упаковано и хранится в прохладном месте. Однако некоторые виды печенья, например, песочное, лучше съесть в течение нескольких дней после приготовления.
Печенье является одним из самых популярных кондитерских изделий в мире. Его любят люди всех возрастов и национальностей.
Расскажем, как приготовить печенье с необычной начинкой.
Ингредиенты:
- сливочное масло — 100 г;
- яйца — 2 шт.;
- сахар — 120 г;
- сметана — 70 г;
- соль — щепотка;
- лимонная кислота — щепотка;
- мука — 200 г;
- ванильный сахар — 10 г.
Приготовление печенья:
В миску с мукой высыпаем соль и ванильный сахар, добавляем сливочное масло и превращаем в песочное тесто. Добавляем в тесто желтки и сметану, тщательно перемешиваем.
Формуем колобок, который убираем в целлофан, а затем в холодильник на 15 минут. В белки высыпаем лимонную кислоту, взбиваем до пышной белой массы.
Постепенно к белкам добавляем сахар, продолжаем взбивать до полного растворения песчинок. Тесто делим на 8 колобков, раскатываем в тонкую лепешку каждый.
Кладем в лепешки крем, запечатываем внутри.
Смыкаем противоположные концы каждого печенья, делаем его более миниатюрным.
Можно запечатать края зубчиками вилки.
Кладем печенье на противень, застеленный пергаментом и выпекаем при 180 градусах 15-20 минут.
После выпекания посыпаем печенье сахарной пудрой. Получается простое и вкусное печенье на каждый день.