Нутрициолог Пушков: пейте воду с огурцом, чтобы исключить диабет

Правильно подобранная диета снижает риск развития диабета второго типа — не последнюю роль в этом играет выбор напитков. Нутрициолог Игорь Пушков назвал изданию «Кубанские новости» продукты, которые препятствуют развитию распространенного заболевания.

Чтобы защитить организм, специалист советует каждый день пить воду с натуральными добавками — например, с соком огурца. Если нет противопоказаний, то этот овощ позволит восполнить запасы калия, витаминов К и С в организме.

Заявления специалиста имеют научное подтверждение. Ранее в Гарвардской школе здравоохранения провели эксперимент: участникам предложили заменить порцию газировки, которую они употребляли почти каждый день, стаканом огуречной воды. В ходе исследования ученые установили, что испытуемым удалось сократить количество потребляемых калорий и в течение 1 года потерять до 7 кг лишнего веса.

Также в воду по совету эксперта можно добавлять свежий лимон, мяту или имбирь — эти добавки запустят активное переваривание пищи и ускорят метаболизм.

Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась рецептом чая, который подарит заряд бодрости и надежно защитит от вирусов, что особенно актуально в сезон осенних простуд.