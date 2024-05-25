Ваши родные будут в восторге: приготовьте фантастический пирог с курицей и грибами

Пирог с курицей и грибами идеально подойдет для семейного ужина. Кроме этого, готовить его очень просто.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вы можете менять начинку на свое усмотрение. Для этого прекрасно подойдут фарш, твердый сыр или творог, овощи и тому подобное.

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Пирог с курицей и грибами

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 6

Ингредиенты для теста:

– 200 граммов муки;

– 100 граммов масла;

– 1 желток;

– 3 столовые ложки воды;

– четверть чайной ложки разрыхлителя;

– треть чайной ложки соли.

Начинка:

– 250 – 300 граммов филе курицы;

– 250 граммов грибов;

– масло для жарки.

Заливка:

– 3 яйца;

– 200 миллилитров сливок 20 – 30%;

– 100 – 150 граммов тертого сыра;

– специи по вкусу.

Смотрите видео, как приготовить пирог с курицей и грибами

Приготовление:

В просеянную муку добавьте соль, разрыхлитель и охлажденное сливочное масло. Перетрите эту смесь в крошку, добавьте желток и холодную воду. Замесите тесто, заверните его в пленку и поставьте в холодильник на 30 – 40 минут. На сливочном масле обжарьте нарезанные филе и грибы до золотистой корочки, добавьте специи по вкусу. Тесто достаньте из холодильника, раскатайте и вырежьте круг диаметром 24 сантиметра. Переложите в форму. Из обрезков теста сформируйте бортики. Проколите основу вилкой и выпекайте 10 минут при 200 градусах. Соедините яйца, сливки, тертый сыр и специи. На подпеченное тесто выложите начинку и залейте заливкой. Выпекайте 35 – 40 минут при температуре 200 градусов.

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