Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

Картофельные пирожки — это одно из самых простых блюд, которое только можно было придумать. Причем, это бюджетный вид выпечки. Готовят картофельные пироги буквально везде. К слову, знаменитый Осетинский пирог тоже делается с картофельной начинкой.

В чем прелесть картофельных пирожков? Это блюдо весьма сытное, буквально несколькими пирожками можно наесться надолго. При этом пирожки бюджетные, нежели мясные.

Также картофельные пирожки дольше хранятся. Значит, можно приготовить много и не думать о том, что они быстро испортятся.

Пожарим домашние картофельные пирожки.

Ингредиенты:

Картофель — 400 г;

Отвар картофеля — 200 мл;

Сахар — 1 ст.л.;

Соль — 1 ч. л.;

Дрожжи — 10 г;

Яйцо — 1 шт.;

Зелёный лук — 1 пучок;

Растительное масло — 20 мл;

Сыр;

Колбаса.

Приготовление:

Отвариваем до готовности очищенный и нарезанный картофель, разминаем до состояния пюре. Разбиваем в пюре яйцо, вливаем отвар картофеля, солим и высыпаем сахар с дрожжами, тщательно перемешиваем.

Шинкуем зеленый лук и высыпаем к пюре. Высыпаем туда же муку, замешиваем мягкое и липкое тесто.

Оставляем тесто под пищевой пленкой на 30 минут.

Обминаем тесто, кладем на стол, присыпанный мукой. Делим тесто на небольшие колобки, раскатываем их в толстые лепешки.

Нарезаем мелко колбасу, натираем сыр и кладем в середину каждой лепешки.

Запечатываем начинку внутри теста. Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки в горячем растительном масле на сковороде.

В результате получаются пышные мягкие пирожки с начинкой из сыра и колбасы.

При этом можно сделать начинку для картофельных пирожков на свой вкус.