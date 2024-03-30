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Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

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Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

Картофельные пирожки — это одно из самых простых блюд, которое только можно было придумать. Причем, это бюджетный вид выпечки. Готовят картофельные пироги буквально везде. К слову, знаменитый Осетинский пирог тоже делается с картофельной начинкой.

В чем прелесть картофельных пирожков? Это блюдо весьма сытное, буквально несколькими пирожками можно наесться надолго. При этом пирожки бюджетные, нежели мясные.

Также картофельные пирожки дольше хранятся. Значит, можно приготовить много и не думать о том, что они быстро испортятся.

Пожарим домашние картофельные пирожки.

Ингредиенты:

  • Картофель — 400 г;
  • Отвар картофеля — 200 мл;
  • Сахар — 1 ст.л.;
  • Соль — 1 ч. л.;
  • Дрожжи — 10 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Зелёный лук — 1 пучок;
  • Растительное масло — 20 мл;
  • Сыр;
  • Колбаса.

Приготовление:

Отвариваем до готовности очищенный и нарезанный картофель, разминаем до состояния пюре. Разбиваем в пюре яйцо, вливаем отвар картофеля, солим и высыпаем сахар с дрожжами, тщательно перемешиваем.

Шинкуем зеленый лук и высыпаем к пюре. Высыпаем туда же муку, замешиваем мягкое и липкое тесто.

Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

Оставляем тесто под пищевой пленкой на 30 минут.

Обминаем тесто, кладем на стол, присыпанный мукой. Делим тесто на небольшие колобки, раскатываем их в толстые лепешки.

Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

Нарезаем мелко колбасу, натираем сыр и кладем в середину каждой лепешки.

Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

Запечатываем начинку внутри теста. Обжариваем пирожки с обеих сторон до румяной корочки в горячем растительном масле на сковороде.

Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

В результате получаются пышные мягкие пирожки с начинкой из сыра и колбасы.

Обычные пирожки не готовлю. Турецкий повар подсказал рецепт вкусных домашних пирожков

При этом можно сделать начинку для картофельных пирожков на свой вкус.

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