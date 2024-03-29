Портал про города-курорты | Perekop

Салат из дикого риса

На чтение: 2 минуты
Салат из дикого риса

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из дикого риса. Если хотите сократить время приготовления риса, то замочите его предварительно в воде на пару часов. Вместо кинзы можно использовать петрушку или шпинат, курагу заменить на светлый изюм или вяленую клюкву, а миндаль на кедровые орехи или кешью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Рис 100 Грамм (дикий)
  • Вода 250 Миллилитров
  • Курага 50 Грамм
  • Миндаль 20 Грамм
  • Масло оливковое 1 Ст. ложка
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Кинза 10 Грамм
  • Сироп топинамбура 1 Чайная ложка (или мед)
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Сушеный чеснок 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

154 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из дикого риса»

Салат из дикого риса

Подготовьте все ингредиенты.

Салат из дикого риса

Дикий рис промойте, обсушите, затем обжарьте в небольшом количестве растительного масла 4-5 минут.

Салат из дикого риса

Влейте воду и доведите до кипения. Посолите рис по вкусу, затем убавьте температуру и готовьте под крышкой до мягкости примерно 30-40 минут. После дайте рису остыть.

Салат из дикого риса

Миндаль подсушите в сковороде, затем крупно порубите. Курагу промойте в теплой воде, обсушите и порежьте.

Салат из дикого риса

Переложите в глубокую миску вареный дикий рис, консервированный нут, курагу и миндаль. Добавьте мелко порезанную кинзу.

Салат из дикого риса

Для заправки смешайте свежевыжатый лимонный сок с оливковым маслом и сиропом топинамбура. Добавьте соль, черный молотый перец и сухой гранулированный чеснок. Перемешайте до однородности.

Салат из дикого риса

Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Салат из дикого риса

Выложите салат в тарелку для подачи. Салат из дикого риса готов, приятного вам аппетита!

Что будем искать? Например,Человек