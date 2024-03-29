Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из дикого риса. Если хотите сократить время приготовления риса, то замочите его предварительно в воде на пару часов. Вместо кинзы можно использовать петрушку или шпинат, курагу заменить на светлый изюм или вяленую клюкву, а миндаль на кедровые орехи или кешью.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Рис 100 Грамм (дикий)
- Вода 250 Миллилитров
- Курага 50 Грамм
- Миндаль 20 Грамм
- Масло оливковое 1 Ст. ложка
- Лимон 1/2 Штуки
- Кинза 10 Грамм
- Сироп топинамбура 1 Чайная ложка (или мед)
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Сушеный чеснок 1/4 Чайных ложки
Количество порций 2
Калорийность
154 ккал
Калорийность
3 г
Белки
4 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из дикого риса»
Подготовьте все ингредиенты.
Дикий рис промойте, обсушите, затем обжарьте в небольшом количестве растительного масла 4-5 минут.
Влейте воду и доведите до кипения. Посолите рис по вкусу, затем убавьте температуру и готовьте под крышкой до мягкости примерно 30-40 минут. После дайте рису остыть.
Миндаль подсушите в сковороде, затем крупно порубите. Курагу промойте в теплой воде, обсушите и порежьте.
Переложите в глубокую миску вареный дикий рис, консервированный нут, курагу и миндаль. Добавьте мелко порезанную кинзу.
Для заправки смешайте свежевыжатый лимонный сок с оливковым маслом и сиропом топинамбура. Добавьте соль, черный молотый перец и сухой гранулированный чеснок. Перемешайте до однородности.
Заправьте салат и аккуратно перемешайте.
Выложите салат в тарелку для подачи. Салат из дикого риса готов, приятного вам аппетита!