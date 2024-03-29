Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить салат из дикого риса. Если хотите сократить время приготовления риса, то замочите его предварительно в воде на пару часов. Вместо кинзы можно использовать петрушку или шпинат, курагу заменить на светлый изюм или вяленую клюкву, а миндаль на кедровые орехи или кешью.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Крупы / Рис Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

Рис 100 Грамм (дикий)

Вода 250 Миллилитров

Курага 50 Грамм

Миндаль 20 Грамм

Масло оливковое 1 Ст. ложка

Лимон 1/2 Штуки

Кинза 10 Грамм

Сироп топинамбура 1 Чайная ложка (или мед)

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Сушеный чеснок 1/4 Чайных ложки

Количество порций 2

Калорийность

154 ккал

Калорийность

3 г

Белки

4 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из дикого риса»

Подготовьте все ингредиенты.

Дикий рис промойте, обсушите, затем обжарьте в небольшом количестве растительного масла 4-5 минут.

Влейте воду и доведите до кипения. Посолите рис по вкусу, затем убавьте температуру и готовьте под крышкой до мягкости примерно 30-40 минут. После дайте рису остыть.

Миндаль подсушите в сковороде, затем крупно порубите. Курагу промойте в теплой воде, обсушите и порежьте.

Переложите в глубокую миску вареный дикий рис, консервированный нут, курагу и миндаль. Добавьте мелко порезанную кинзу.

Для заправки смешайте свежевыжатый лимонный сок с оливковым маслом и сиропом топинамбура. Добавьте соль, черный молотый перец и сухой гранулированный чеснок. Перемешайте до однородности.

Заправьте салат и аккуратно перемешайте.

Выложите салат в тарелку для подачи. Салат из дикого риса готов, приятного вам аппетита!