Мой дедушка готовил крайне редко, но, если уж брался за это дело, то гастрономический восторг был у всех. Так вот, я помню с детства, что он лучше всех на свете варил украинский борщ и жарил драники. А поскольку дед Толя был родом из черниговского села, то и драники (он их называл «деруны») готовил по-своему, со свежим салом.

И сегодня я вам расскажу именно этот наш семейно-домашний рецепт. В аутентичном варианте драники с салом готовят без лука, но мне кажется, что именно он придает готовому блюду пышность и сочность. Я пошла дальше — и добавила еще пару зубчиков чеснока, но это уже не обязательно. В идеале у вас должны получиться румяные, красивые, с легкой хрустящей корочкой драники. Приступаем!

Драники с салом: нюансы приготовления

Тут есть один спорный момент — наличие среди ингредиентов яиц. Можно готовить драники и без них, крахмал справится с вяжущей функцией, и драники не будут ломаться при переворачивании. Но, на мой взгляд, яичный желток дает не только отличное соединение «фарша», но и красивый яркий цвет. Знаю, что некоторые хозяйки добавляют еще муку. Но мне кажется, что тогда получаются уже не драники, а картофельные оладьи.

Ингредиенты

Картофель6 шт. Лук2 шт. Чеснок2 зуб. Сало70 г Желтки1 шт. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Подсолнечное масло40 мл

Приготовление

Измельчите очищенный картофель в кухонном комбайне или блендере – получится однородная масса, которая потом позволит драникам выглядеть очень ровными и аккуратными. Если будете натирать на терке, то драники будут не такими красивыми, зато с хрустящей корочкой. Накройте миску с тертым картофелем крышкой, чтобы овощ не потемнел. Натрите луковицу и перемешайте с картофельной массой. Можете сбрызнуть массу лимонным соком. Далее в мясорубке или комбайне нужно перемолоть свежее сало с еще одной луковицей. Соедините перемолотое сало с пропущенным через пресс чесноком и тертым картофелем. Добавьте яичный желток, соль и свежемолотый перец. Тщательно перемешайте массу. Теперь налейте в сковороду растительное масло и хорошо разогрейте. Аккуратно выложите ложкой драники. Жарьте их на достаточно сильном огне до румяного цвета с двух сторон. Но если вы сделали драники слишком пышными, то есть риск, что серединка останется сырая. Есть выход: немного потушите драники под крышкой или запеките в духовке. Сказочный вкус тогда гарантирован!

Традиционно драники подают со сметаной. Также уместным будет сочетать данное блюдо с салатом из огурцов, помидоров, зелени и репчатого лука. Поверьте, стоит лишь откусить кусочек готового драника, как сразу же поражаешься его необыкновенно нежной серединке. Такой контраст и запоминается на всю жизнь. Поэтому любовь к такому простому, дешевому, сытному и чрезвычайно вкусному блюду с вами будет уже навсегда!