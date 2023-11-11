Очень по-итальянски: рецепт вкуснейших фрикаделек в соусе

Фрикадельки с соусом – это классическое итальянское блюдо, которое умеет готовить каждая хозяйка.
Приготовить фрикадельки в томатном соусе совсем несложно, а секрет кроется в фарше: немного настоящих, качественных ингредиентов и мы получим по-настоящему вкусный и насыщенный результат. Поэтому мы используем хороший фарш (говяжий или даже смешанный, если хотите), кладем его в миску и постепенно добавляем остальные ингредиенты: начнем с яйца, тертого сыра, рубленой петрушки и соли по вкусу.
Это полноценное второе блюдо, которое можно есть отдельно или, если хотите, в сопровождении легкого гарнира , например, простого зеленого салата. Рецептом поделились на сайте Fatto in casa da Benedetta.
Если мы хотим получить более сливочный и обволакивающий соус, мы обваливаем фрикадельки в муке, прежде чем подрумянить их на сковороде.
Фрикадельки с соусом
Ингредиенты:
- 500 г фарша;
- одно яйцо;
- 30 г тертого сыра;
- петрушка;
- молоко – 10 мл;
- панировочные сухари — 120 г;
- мелкая соль.
Для соуса:
- небольшая луковица;
- одна морковка;
- томатное пюре – 400 г;
- оливковое масло;
- мелкая соль;
- ½ стакана белого вина.
Поместите фарш в миску, посолите, затем добавьте яйцо, тертый сыр, немного нарезанной петрушки и хорошо перемешайте.
Также добавляем молоко.
Понемногу соединяем и добавляем панировочные сухари, вымешивая руками до получения однородной и не слишком мягкой массы.
Вместо панировочных сухарей можно использовать черствый хлеб: возьмите два ломтика и замочите их в молоке, указанном в рецепте.
Сформируем фрикадельки в руках. Только не забудьте смочить ладони водой. Идеальный размер – с грецкий орех.
На сковороде обжарьте нарезанные лук и морковь в небольшом количестве масла.
Добавьте фрикадельки и обжарьте их со всех сторон, время от времени переворачивая.
На этом этапе добавляем вино и даем ему выпариться.
Залейте томатным пюре и приправьте солью.
Наконец, накройте крышкой и оставьте вариться примерно на 20 минут, периодически помешивая.
Наши фрикадельки с соусом готовы.
К такому блюду можно приготовить вкусное картофельное пюре.