Вкусное песочное печенье за 5 минут: проверенный рецепт из 2 яиц на скорую руку

Многие любят песочное печенье за то, что оно хрустящее и нежное одновременно. А еще тесто для него можно приготовить буквально за 5 минут из знакомых продуктов.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусным домашним печеньем. Чаще всего, хозяйки не хотят этим заниматься из-за большого списка ингредиентов и нехватки времени. Однако песочное печенье можно сделать проще.

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Вкусное песочное печенье – простой рецепт из двух яиц

Время : 5 минут + 25 минут в духовке

: 5 минут + 25 минут в духовке Порций: 15

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– одна чайная ложка разрыхлителя;

– одна чайная ложка ванильного сахара;

– пол стакана сахара;

– пол стакана сливочного масла;

– 100 граммов йогурта;

– 2 яйца;

– щепотка соли.

Приготовление:

Чтобы правильно приготовить домашнее песочное печенье, сперва в глубокой миске взбейте венчиком яйца. Всыпьте туда же щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт и перемешайте. Смешайте в отдельной тарелке муку и разрыхлитель. Добавьте их по частям к йогуртово-яичной смеси. Смешайте эластичное тесто на простое песочное печенье. Чтобы оно стало еще более ароматным, к тесту можно добавить измельченные орехи, корицу или цукаты. Разогрейте духовку до 180 градусов и раскатайте пласт теста. Вырежьте стаканом кружочки, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке 20 – 25 минут.

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