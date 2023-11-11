ГлавнаяРецептыВкусное песочное печенье за 5 минут: проверенный рецепт из 2 яиц на скорую руку Вкусное песочное печенье за 5 минут: проверенный рецепт из 2 яиц на скорую руку На чтение: 2 минуты Многие любят песочное печенье за то, что оно хрустящее и нежное одновременно. А еще тесто для него можно приготовить буквально за 5 минут из знакомых продуктов. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Не отказывайте себе в удовольствии полакомиться вкусным домашним печеньем. Чаще всего, хозяйки не хотят этим заниматься из-за большого списка ингредиентов и нехватки времени. Однако песочное печенье можно сделать проще. Попробуйте Нежность в каждом кусочке: готовим сливочную запеканку с куриными стрипсами и овощами Вкусное песочное печенье – простой рецепт из двух яиц Время: 5 минут + 25 минут в духовке Порций: 15 Ингредиенты: – 500 граммов муки; – одна чайная ложка разрыхлителя; – одна чайная ложка ванильного сахара; – пол стакана сахара; – пол стакана сливочного масла; – 100 граммов йогурта; – 2 яйца; – щепотка соли. Приготовление: Чтобы правильно приготовить домашнее песочное печенье, сперва в глубокой миске взбейте венчиком яйца. Всыпьте туда же щепотку соли, ванильный и обычный сахар. Влейте растопленное сливочное масло и йогурт и перемешайте. Смешайте в отдельной тарелке муку и разрыхлитель. Добавьте их по частям к йогуртово-яичной смеси. Смешайте эластичное тесто на простое песочное печенье. Чтобы оно стало еще более ароматным, к тесту можно добавить измельченные орехи, корицу или цукаты. Разогрейте духовку до 180 градусов и раскатайте пласт теста. Вырежьте стаканом кружочки, выложите их на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в духовке 20 – 25 минут. Попробуйте еще приготовить манник «Зебра». Он очень прост и невероятно вкусен. Вам понравится! Поделитесь с друзьями