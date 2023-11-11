Всего 2 ингредиента, мука и картошка. Невероятно хрустящий картофель: просто, дешево и очень вкусно

Картофельные котлеты — это хорошая альтернатива мясным котлетам. Конечно, по вкусовым качествам такие котлеты не сравнятся с теми, что приготовлены из фарша. Но, этот аналог выручит, когда дома нет фарша.

Картофельные котлеты известны во многих странах мира. Их приготовление практикуют как люди в посте, так и приверженцы вегетарианства. Главный плюс таких котлет — их польза для организма.

В картошке содержится много полезных веществ. Поэтому ее важно употреблять в пищу часто.

Приготовим картофельные котлеты в домашних условиях.

Ингредиенты для картофельных котлет:

картофель — 3 шт.;

мука — 4 ст. л.;

соль — ½ ч. л.

Ингредиенты для имбирного соуса:

сметана — 3 ст.л.;

имбирь — кусочек;

лимонный сок — 1 ч. л.;

сахар — 1/2 ч. л.;

соль — щепотка;

черный перец — щепотка.

Приготовление картофельных котлет:

Отвариваем до готовности картофель, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Солим картофельную массу, высыпаем муку и замешиваем тесто.

Тесто делим на 8 равных частей. Каждую часть раскатываем в жгут, делим также на 8 частей, формируем небольшие шарики. При помощи ручной соковыжималки создаем на поверхности приплюснутого шарика узор — звезду.

В сковороде на растительном масле обжариваем картофельные котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.

Для приготовления соуса в сметану мелко натираем имбирь, вливаем лимонный сок, высыпаем сахар и соль с черным перцем, смешиваем.

Убираем лишнее масло с картофельных котлет — выкладываем их на шумовку и ждем, пока жир стекает.

Подавать котлетки рекомендуется с имбирным соусом.