Всего 2 ингредиента, мука и картошка. Невероятно хрустящий картофель: просто, дешево и очень вкусно

Картофельные котлеты — это хорошая альтернатива мясным котлетам. Конечно, по вкусовым качествам такие котлеты не сравнятся с теми, что приготовлены из фарша. Но, этот аналог выручит, когда дома нет фарша.
Картофельные котлеты известны во многих странах мира. Их приготовление практикуют как люди в посте, так и приверженцы вегетарианства. Главный плюс таких котлет — их польза для организма.
В картошке содержится много полезных веществ. Поэтому ее важно употреблять в пищу часто.
Приготовим картофельные котлеты в домашних условиях.
Ингредиенты для картофельных котлет:
- картофель — 3 шт.;
- мука — 4 ст. л.;
- соль — ½ ч. л.
Ингредиенты для имбирного соуса:
- сметана — 3 ст.л.;
- имбирь — кусочек;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- сахар — 1/2 ч. л.;
- соль — щепотка;
- черный перец — щепотка.
Приготовление картофельных котлет:
Отвариваем до готовности картофель, очищаем и натираем на крупных резцах терки. Солим картофельную массу, высыпаем муку и замешиваем тесто.
Тесто делим на 8 равных частей. Каждую часть раскатываем в жгут, делим также на 8 частей, формируем небольшие шарики. При помощи ручной соковыжималки создаем на поверхности приплюснутого шарика узор — звезду.
В сковороде на растительном масле обжариваем картофельные котлеты до золотистого цвета с обеих сторон.
Для приготовления соуса в сметану мелко натираем имбирь, вливаем лимонный сок, высыпаем сахар и соль с черным перцем, смешиваем.
Убираем лишнее масло с картофельных котлет — выкладываем их на шумовку и ждем, пока жир стекает.
Подавать котлетки рекомендуется с имбирным соусом.