Описание приготовления:

Чтобы кексы получились пышными и воздушными, не забывайте добавлять в тесто разрыхлитель или замените его 1 ч.л. соды гашенной уксусом. По желанию кексы можно пропитать сиропом или украсить сливочным, сметанным кремом.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

Тыква 120 Грамм

Яйца 1 Штука (крупное или 2 мелких)

Молоко 150 Миллилитров (любой жирности)

Масло растительное 50 Миллилитров

Сахар 80 Грамм

Соль 2 Щепотки

Мука пшеничная 100 Грамм

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Орех греческий 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

4 г

Белки

11 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тыквенные кексы с грецкими орехами»

Подготовьте указанные ингредиенты. Небольшую часть тыквы очистите от кожуры и промойте в воде.

Куриное яйцо вбейте в глубокую емкость, всыпьте туда же соль и сахарный песок. Взбейте вилкой или венчиком в течение 2-3 минут. Не нужно добиваться пышной пены, достаточно тщательно перемешать яйцо с сахаром.

Влейте молоко любой жирности и перемешайте. Натрите очищенную тыкву на терке с мелкими ячейками, отожмите сок и вмешайте нарезку в яичную массу.

Влейте растительное масло без аромата и перемешайте. Можно добавить цитрусовый ароматизатор или ванильный сахар.

Всыпьте по частям пшеничную муку высшего сорта вместе с разрыхлителем и вмешайте их в массу.

Раскрошите в руках ядра грецких орехов и всыпьте их в тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Поместите бумажные формочки в силиконовые или металлические и выложите в них тесто на две трети объема формочек. Не выкладывайте до краев, так как кексы увеличатся в объеме при выпекании. Поместите их на средний ярус в духовку.

Испеките кексы в течение 25 минут до румяности. Затем извлеките их из духовки и остудите примерно 20-30 минут.

Подайте аппетитные кексы к столу вместе с любым напитком по вашему вкусу.