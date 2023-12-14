Описание приготовления:
Чтобы кексы получились пышными и воздушными, не забывайте добавлять в тесто разрыхлитель или замените его 1 ч.л. соды гашенной уксусом. По желанию кексы можно пропитать сиропом или украсить сливочным, сметанным кремом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Кексы
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 120 Грамм
- Яйца 1 Штука (крупное или 2 мелких)
- Молоко 150 Миллилитров (любой жирности)
- Масло растительное 50 Миллилитров
- Сахар 80 Грамм
- Соль 2 Щепотки
- Мука пшеничная 100 Грамм
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Орех греческий 40 Грамм
Количество порций 4
Калорийность
247 ккал
Калорийность
4 г
Белки
11 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Тыквенные кексы с грецкими орехами»
Подготовьте указанные ингредиенты. Небольшую часть тыквы очистите от кожуры и промойте в воде.
Куриное яйцо вбейте в глубокую емкость, всыпьте туда же соль и сахарный песок. Взбейте вилкой или венчиком в течение 2-3 минут. Не нужно добиваться пышной пены, достаточно тщательно перемешать яйцо с сахаром.
Влейте молоко любой жирности и перемешайте. Натрите очищенную тыкву на терке с мелкими ячейками, отожмите сок и вмешайте нарезку в яичную массу.
Влейте растительное масло без аромата и перемешайте. Можно добавить цитрусовый ароматизатор или ванильный сахар.
Всыпьте по частям пшеничную муку высшего сорта вместе с разрыхлителем и вмешайте их в массу.
Раскрошите в руках ядра грецких орехов и всыпьте их в тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов.
Поместите бумажные формочки в силиконовые или металлические и выложите в них тесто на две трети объема формочек. Не выкладывайте до краев, так как кексы увеличатся в объеме при выпекании. Поместите их на средний ярус в духовку.
Испеките кексы в течение 25 минут до румяности. Затем извлеките их из духовки и остудите примерно 20-30 минут.
Подайте аппетитные кексы к столу вместе с любым напитком по вашему вкусу.