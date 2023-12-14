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Тыквенные кексы с грецкими орехами

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Тыквенные кексы с грецкими орехами

Описание приготовления:

Чтобы кексы получились пышными и воздушными, не забывайте добавлять в тесто разрыхлитель или замените его 1 ч.л. соды гашенной уксусом. По желанию кексы можно пропитать сиропом или украсить сливочным, сметанным кремом.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Тыква Блюдо: Выпечка / Кексы

Состав / Ингредиенты:

  • Тыква 120 Грамм
  • Яйца 1 Штука (крупное или 2 мелких)
  • Молоко 150 Миллилитров (любой жирности)
  • Масло растительное 50 Миллилитров
  • Сахар 80 Грамм
  • Соль 2 Щепотки
  • Мука пшеничная 100 Грамм
  • Разрыхлитель 1 Чайная ложка
  • Орех греческий 40 Грамм

Количество порций 4

Калорийность

247 ккал

Калорийность

4 г

Белки

11 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Тыквенные кексы с грецкими орехами»

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Подготовьте указанные ингредиенты. Небольшую часть тыквы очистите от кожуры и промойте в воде.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Куриное яйцо вбейте в глубокую емкость, всыпьте туда же соль и сахарный песок. Взбейте вилкой или венчиком в течение 2-3 минут. Не нужно добиваться пышной пены, достаточно тщательно перемешать яйцо с сахаром.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Влейте молоко любой жирности и перемешайте. Натрите очищенную тыкву на терке с мелкими ячейками, отожмите сок и вмешайте нарезку в яичную массу.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Влейте растительное масло без аромата и перемешайте. Можно добавить цитрусовый ароматизатор или ванильный сахар.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Всыпьте по частям пшеничную муку высшего сорта вместе с разрыхлителем и вмешайте их в массу.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Раскрошите в руках ядра грецких орехов и всыпьте их в тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Поместите бумажные формочки в силиконовые или металлические и выложите в них тесто на две трети объема формочек. Не выкладывайте до краев, так как кексы увеличатся в объеме при выпекании. Поместите их на средний ярус в духовку.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Испеките кексы в течение 25 минут до румяности. Затем извлеките их из духовки и остудите примерно 20-30 минут.

Тыквенные кексы с грецкими орехами

Подайте аппетитные кексы к столу вместе с любым напитком по вашему вкусу.

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