ГлавнаяРецептыОгурцы с горчицей или острым перцем: два популярных рецепта консервации на зиму Огурцы с горчицей или острым перцем: два популярных рецепта консервации на зиму На чтение: 3 минуты Вы еще успеваете закрыть несколько банок огурцов на зиму, а с проверенными рецептами мы вам поможем. Предлагаем огурцы с горчицей и острым чили кетчупом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 канал подобрал два самых популярных рецепта маринованных огурцов на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Один – с горчицей, а другой – с кетчупом чили. Читайте также Вкусно и сбалансировано: чем наполнить ланч бокс в школу и работу Обязательно закройте несколько баночек на зиму, ведь такая закуска всегда будет желательно столу. Маринованные огурцы с горчицей Ингредиенты на 1 литровую банку: – 1 – 2 зубчика чеснока; – 1 лавровый лист; – 2 кусочка перца чили; – 0,5 чайной ложки душистого перца; – 1 столовая ложка французской горчицы; – 400 граммов огурцов; – 1 столовая ложка соли; – 2 столовые ложки сахара; – 2 столовые ложки уксуса. Приготовление: Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться. Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите. На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по полчайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока. Если любите острое – добавьте более двух кольц перца чили, или меньше, если нет. Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус. Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса. Каждую банку наполните крутым кипятком и не плотно накройте крышками. Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды. Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились. Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки. Маринованные огурцы с кетчупом чили Ингредиенты: – огурцы; – черный перец горошком; – чеснок; – листья хрена; – листья смородины и вишни; – зонтики укропа. Для маринада на 1 литровую банку: – 1 чайная ложка соли; – 1 столовая ложка сахара; – 100 граммов уксуса; – 2 столовые ложки кетчупа чили. Приготовление: Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон «попки», чтобы не горчили. В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа. Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки. Плотно уложите огурцы в банку. Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут. Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками. Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения. Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями