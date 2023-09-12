Огурцы с горчицей или острым перцем: два популярных рецепта консервации на зиму

Вы еще успеваете закрыть несколько банок огурцов на зиму, а с проверенными рецептами мы вам поможем. Предлагаем огурцы с горчицей и острым чили кетчупом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

24 канал подобрал два самых популярных рецепта маринованных огурцов на зиму, которые вы с легкостью можете приготовить дома. Один – с горчицей, а другой – с кетчупом чили.

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Обязательно закройте несколько баночек на зиму, ведь такая закуска всегда будет желательно столу.

Маринованные огурцы с горчицей

Ингредиенты на 1 литровую банку:

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 2 кусочка перца чили;

– 0,5 чайной ложки душистого перца;

– 1 столовая ложка французской горчицы;

– 400 граммов огурцов;

– 1 столовая ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

Замочите огурцы на 1 час в воде. Больше не нужно, они ведь могут испортиться.

Срежьте кончики овощей. Предварительно промойте литровые банки и просушите.

На дно каждой банки выложите по одному лавровому листу и по полчайной ложки перца горошком (можно использовать смесь перцев). Далее добавляем в каждую банку по одному измельченному зубчику чеснока.

Если любите острое – добавьте более двух кольц перца чили, или меньше, если нет.

Добавить по 1 столовой ложке французской горчицы в зернах. Именно она придает огурцам особый вкус.

Выложите подготовленные огурцы в банку и по столовой ложке без горки соли и по две столовые ложки сахара и уксуса.

Каждую банку наполните крутым кипятком и не плотно накройте крышками.

Банки с огурцами выкладываем в кастрюлю. На дно обязательно положите марлю или другую ткань, чтобы дно не лопнуло. Налейте в кастрюлю горячую воду и поставьте на огонь. Стерилизуйте огурцы в кастрюле в течение 5 минут после закипания воды.

Закройте крышки на банках и аккуратно переверните ее, чтобы все ингредиенты внутри перемешались и растворились.

Поставьте верх дном и оставьте до полного охлаждения. Не забудьте укутать их одеялом на сутки.

Маринованные огурцы с кетчупом чили

Ингредиенты:

– огурцы;

– черный перец горошком;

– чеснок;

– листья хрена;

– листья смородины и вишни;

– зонтики укропа.

Для маринада на 1 литровую банку:

– 1 чайная ложка соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– 100 граммов уксуса;

– 2 столовые ложки кетчупа чили.

Приготовление:

Огурцы промойте под проточной водой, просушите и срежьте с обеих сторон «попки», чтобы не горчили.

В стерилизованные банки выложите листья хрена, смородины и вишни. Также положите один или два зонтика укропа.

Разрежьте почищенный чеснок пополам и добавьте вместе с черным перцем в банки.

Плотно уложите огурцы в банку.

Для приготовления маринада в горячую воду положите сахар и соль. Когда вода закипит, добавьте уксус и кетчуп, прокипятите несколько минут.

Залейте огурцы горячим маринадом и укройте крышками.

Отправьте банки в кастрюлю с теплой водой, доведите до кипения.

Закройте банки и переверните вверх дном. Накройте теплым покрывалом и оставьте его до полного охлаждения. Позже можете спрятать огурцы в темное прохладное место.

Приятного аппетита!