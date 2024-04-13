Ох, как это вкусно и сочно: запеченная свиная шейка на Пасху

Пасха – светлый праздник, когда родные собираются вместе, чтобы поделиться радостью и насладиться общим столом. Среди традиционных блюд, которые украшают праздничный стол, особое место занимают мясные деликатесы.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Запеченная свиная шейка имеет несколько преимуществ, которые делают ее идеальным выбором для праздничного стола. Прежде всего, это мясо получается особенно вкусным и сочным после запекания. Кроме того, подготовка и приготовление свиной шейки не требует особых кулинарных навыков.

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Запеченная свиная шейка

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма свиной шеи;

– соль по вкусу;

– перец по вкусу;

– сушеный молотый чеснок по вкусу;

– сладкий красный перец по вкусу.

Приготовление:

Мясо промойте и проткните со всех сторон ножом. Щедро посыпьте специями со всех сторон и заверните в пищевую пленку. Поместите в холодильник на 24 часа. Разверните мясо, выложите его в жаровню с крышкой и поставьте в разогретую до 200 градусов духовку (с вентилятором). Запекайте свиную шейку в духовке 30 минут, уменьшите температуру до 150 градусов и запекайте еще час, все время накрыв крышкой. По истечении этого времени выключите духовку и оставьте мясо минимум на 30 минут. Полностью холодную запеченную свиную шейку достаньте и храните в холодильнике, завернув в алюминиевую фольгу.

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