Торт «Кутузов». Рецепт достался от бабушки: быстро, просто и вкусно

Торты — это отдельный вид искусства, так как талантливые кондитеры из этого десерта вполне могут сделать нечто удивительное. Помимо вкусовых качеств, в тортах всегда ценилось исполнение. Сделать шедевр буквально можно из шоколада, бисквитов и крема.

Конечно, не все гонятся за красивым тортом. Если говорить про домашние торты, то в данном случае больше ценится именно вкус нежели рисунок, кремовый узор и прочие тонкости. В покупных тортах, кстати, тоже редко встречается индивидуальное исполнение. Скорее всего это связано с тем, что на фабриках торты готовят однотипными.

Приготовим домашний красивый торт Кутузов.

Ингредиенты крема для торта Кутузов:

кукурузный крахмал — 35 г;

ванильный сахар — 8 г;

сахар — 100 г;

яйцо — шт.;

сметана 25% — 600 г;

сливочное масло — 250 г;

грецкие орехи — 100 г.

Ингредиенты для теста:

яйца — 6 шт.;

соль — 1 щепотка;

ванильный сахар — 16 г;

сахар — 180 г;

сливочное масло — 150 г;

мед — 100 г;

мука — 360 г;

сода — 1 ч.л.;

грецкий орех — 100 г;

уксус 9% — 1 ст.л.

Приготовление торта Кутузов:

Смешиваем кукурузный крахмал с ванильным и классическим сахаром. Смешиваем в сотейнике сметану с яйцом, высыпаем туда же сыпучие продукты и перемешиваем.

В сотейнике с толстым дном варим сметанную массу до загустения, постоянно помешивая. Перекладываем заварную основу в отдельную тару и оставляем под пищевой пленкой остывать.

Для бисквита измельчаем орех в мелкую крошку. Просеиваем ореховую крошку, самую мелкую кладем в тесто.

Для теста в глубокую тару разбиваем яйца, высыпаем ванильный и классический сахар, соль и взбиваем миксером 5 минут.

Добавляем в побелевшую смесь растопленное сливочное масло и мед.

Смешиваем муку с содой, просеиваем в яичную смесь, замешиваем тесто для бисквита. Высыпаем в тесто мелкую крошку ореха.

Вливаем в тесто уксус, смешиваем и распределяем по кондитерским мешкам. Застилаем противень пергаментом, наносим тесто на поверхность тонким слоем благодаря кондитерскому мешку.

Выпекаем коржи при 200 градусах 10 минут. Убираем неровные края коржа, измельчаем их в бисквитную крошку.

Делим коржи надвое, получаем 4 ровных одинаковых пласта. Для крема взбиваем мягкое сливочное масло миксером, к нему добавляем теплую заварную основу.

Смазываем каждый корж кремом и посыпаем крупной ореховой крошкой, кладем коржи друг на друга. Смазываем бока и верхушку торта обильно.

Посыпаем торт бисквитной крошкой и убираем в холодильник на 8 часов для пропитки.

Для украшения торта можно использовать шоколадную крошку.

Если вы планируете сразу подавать торт на стол, то лучше смешать ореховую крошку с кремом, чтобы десерт быстрее пропитался.