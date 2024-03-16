Торт «Кутузов». Рецепт достался от бабушки: быстро, просто и вкусно

Торты — это отдельный вид искусства, так как талантливые кондитеры из этого десерта вполне могут сделать нечто удивительное. Помимо вкусовых качеств, в тортах всегда ценилось исполнение. Сделать шедевр буквально можно из шоколада, бисквитов и крема.
Конечно, не все гонятся за красивым тортом. Если говорить про домашние торты, то в данном случае больше ценится именно вкус нежели рисунок, кремовый узор и прочие тонкости. В покупных тортах, кстати, тоже редко встречается индивидуальное исполнение. Скорее всего это связано с тем, что на фабриках торты готовят однотипными.
Приготовим домашний красивый торт Кутузов.
Ингредиенты крема для торта Кутузов:
- кукурузный крахмал — 35 г;
- ванильный сахар — 8 г;
- сахар — 100 г;
- яйцо — шт.;
- сметана 25% — 600 г;
- сливочное масло — 250 г;
- грецкие орехи — 100 г.
Ингредиенты для теста:
- яйца — 6 шт.;
- соль — 1 щепотка;
- ванильный сахар — 16 г;
- сахар — 180 г;
- сливочное масло — 150 г;
- мед — 100 г;
- мука — 360 г;
- сода — 1 ч.л.;
- грецкий орех — 100 г;
- уксус 9% — 1 ст.л.
Приготовление торта Кутузов:
Смешиваем кукурузный крахмал с ванильным и классическим сахаром. Смешиваем в сотейнике сметану с яйцом, высыпаем туда же сыпучие продукты и перемешиваем.
В сотейнике с толстым дном варим сметанную массу до загустения, постоянно помешивая. Перекладываем заварную основу в отдельную тару и оставляем под пищевой пленкой остывать.
Для бисквита измельчаем орех в мелкую крошку. Просеиваем ореховую крошку, самую мелкую кладем в тесто.
Для теста в глубокую тару разбиваем яйца, высыпаем ванильный и классический сахар, соль и взбиваем миксером 5 минут.
Добавляем в побелевшую смесь растопленное сливочное масло и мед.
Смешиваем муку с содой, просеиваем в яичную смесь, замешиваем тесто для бисквита. Высыпаем в тесто мелкую крошку ореха.
Вливаем в тесто уксус, смешиваем и распределяем по кондитерским мешкам. Застилаем противень пергаментом, наносим тесто на поверхность тонким слоем благодаря кондитерскому мешку.
Выпекаем коржи при 200 градусах 10 минут. Убираем неровные края коржа, измельчаем их в бисквитную крошку.
Делим коржи надвое, получаем 4 ровных одинаковых пласта. Для крема взбиваем мягкое сливочное масло миксером, к нему добавляем теплую заварную основу.
Смазываем каждый корж кремом и посыпаем крупной ореховой крошкой, кладем коржи друг на друга. Смазываем бока и верхушку торта обильно.
Посыпаем торт бисквитной крошкой и убираем в холодильник на 8 часов для пропитки.
Для украшения торта можно использовать шоколадную крошку.
Если вы планируете сразу подавать торт на стол, то лучше смешать ореховую крошку с кремом, чтобы десерт быстрее пропитался.