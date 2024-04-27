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Омлет с крабовыми палочками: простейший рецепт вкусного завтрака

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Омлет с крабовыми палочками: простейший рецепт вкусного завтрака

Крабовые палочки придают омлету новый и более яркий вкус.

Если вы привыкли начинать день с омлета, то предлагаем вам разнообразить любимый завтрак и добавить в блюдо новый ингредиент. Например, крабовые палочки. Простым и доступным рецептом этого простейшего завтрака поделились в блоге «Консервация и кулинария».

Омлет с крабовыми палочками

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 80 гр;
  • укроп;
  • яйца – 4 шт;
  • молоко – 3 ст. л;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

Крабовые палочки разморозить при комнатной температуре. Лучше достать их с холодильника вечером. Нарезать палочки небольшими кусочками.

Свежий укроп мелко порубить.

Яйца взбить с молоком, добавить соль и перец, перемешать.

В разогретую сковороду влить растительное масло, выложить крабовые палочки и немного обжарить за 1-2 минуты, после чего залить их яичной смесью.

Накрыть крышкой и готовить 5–7 минут.

Посыпать зеленью и можно кушать!

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