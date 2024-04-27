Омлет с крабовыми палочками: простейший рецепт вкусного завтрака

Крабовые палочки придают омлету новый и более яркий вкус.
Если вы привыкли начинать день с омлета, то предлагаем вам разнообразить любимый завтрак и добавить в блюдо новый ингредиент. Например, крабовые палочки. Простым и доступным рецептом этого простейшего завтрака поделились в блоге «Консервация и кулинария».
Омлет с крабовыми палочками
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 80 гр;
- укроп;
- яйца – 4 шт;
- молоко – 3 ст. л;
- соль, перец.
Способ приготовления:
Крабовые палочки разморозить при комнатной температуре. Лучше достать их с холодильника вечером. Нарезать палочки небольшими кусочками.
Свежий укроп мелко порубить.
Яйца взбить с молоком, добавить соль и перец, перемешать.
В разогретую сковороду влить растительное масло, выложить крабовые палочки и немного обжарить за 1-2 минуты, после чего залить их яичной смесью.
Накрыть крышкой и готовить 5–7 минут.
Посыпать зеленью и можно кушать!
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