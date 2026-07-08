Оренда авто Тіват без депозиту

Після вибору автомобіля наступним важливим кроком є ознайомлення з цінами, умовами оренди та особливостями прокату в Чорногорії. Через CarForTrips ви можете легко порівняти пропозиції різних компаній і вибрати автомобіль, який найкраще відповідає вашому бюджету та маршруту.

Скільки коштує оренда автомобіля в Тіваті?

Вартість оренди залежить від кількох факторів:

сезону;

класу автомобіля;

тривалості оренди;

місця отримання;

попиту;

наявності автомобілів.

У зимові місяці попит значно нижчий, тому ціни можуть бути майже вдвічі меншими, ніж у липні або серпні.

Орієнтові ціни:

Клас авто Низький сезон Високий сезон Міні від €18 від €40 Економ €20–30 €35–55 Компакт €25–35 €40–65 Середній клас €35–55 €60–90 SUV €45–75 €80–130 Кабріолет від €70 від €150 Преміум від €90 від €180

Найвигідніші пропозиції зазвичай доступні навесні (квітень–травень) та восени (вересень–жовтень).

Від чого залежить ціна?

На остаточну вартість можуть впливати:

автоматична коробка передач;

повне страхування;

другий водій;

дитяче крісло;

GPS;

Wi-Fi роутер;

отримання автомобіля в аеропорту;

повернення автомобіля в іншому місті.

Через CarForTrips усі ці параметри можна налаштувати ще до бронювання.

Оренда авто без депозиту

Одна з найбільш популярних послуг серед туристів — оренда автомобіля без депозиту.

У стандартній схемі прокатна компанія блокує певну суму на банківській картці.

Залежно від автомобіля депозит може становити:

€200

€300

€500

€1000 і більше.

Саме тому багато туристів використовують фільтр «Без депозиту».

Його переваги очевидні:

кошти не блокуються;

не потрібно чекати повернення депозиту;

простіше планувати бюджет;

зручніше оплачувати подорож.

CarForTrips дозволяє швидко знайти саме такі автомобілі.

Ще кілька років тому кредитна картка була практично обов’язковою.

Сьогодні ситуація змінилася.

Багато місцевих компаній дозволяють:

дебетову картку;

оплату готівкою;

Apple Pay;

Google Pay (залежно від компанії).

На CarForTrips достатньо вибрати фільтр «Без кредитної картки», щоб побачити всі відповідні варіанти.

Це дуже популярна функція серед туристів з України, Польщі та інших країн Європи.

Яке страхування обрати?

Більшість автомобілів уже мають базове страхування.

Найчастіше зустрічаються:

CDW

Покриває пошкодження автомобіля.

Theft Protection

Захист від викрадення.

Super CDW

Зменшує або повністю скасовує франшизу.

Full Coverage

Максимальний рівень захисту.

Саме його рекомендують більшість досвідчених мандрівників, особливо якщо ви вперше подорожуєте Чорногорією.

Які документи потрібні?

Для оренди автомобіля зазвичай необхідно:

дійсне водійське посвідчення;

паспорт або ID-картка;

ваучер бронювання;

банківська картка (якщо цього вимагають умови оренди).

Більшість туристів із країн Європи можуть користуватися своїм національним посвідченням водія.

Якщо ви плануєте тривалу подорож або маєте посвідчення старого зразка, міжнародне посвідчення водія також може бути корисним.

Мінімальний вік водія

Залежно від компанії:

від 21 року;

іноді від 23 років;

преміум-автомобілі можуть вимагати вік від 25 років.

Також часто встановлюється мінімальний водійський стаж:

1 рік;

2 роки;

3 роки.

Ці умови завжди зазначаються в описі автомобіля.

Правила дорожнього руху

У Чорногорії діє правосторонній рух.

Основні обмеження швидкості:

50 км/год — у населених пунктах;

80 км/год — поза містом;

100 км/год — швидкісні дороги;

130 км/год — автомагістралі.

Також варто пам’ятати:

усі пасажири повинні бути пристебнуті;

під час перевезення дітей використовуються дитячі крісла;

користування телефоном без Hands-Free заборонене;

допустимий рівень алкоголю — до 0,2‰.

Паркування

У Тіваті є:

муніципальні парковки;

приватні паркінги;

парковки біля пляжів;

великі паркінги Porto Montenegro.

Середня ціна:

€0,50–2 за годину.

У літній сезон рекомендується приїжджати раніше, особливо якщо плануєте залишити автомобіль біля пляжу або старого міста.

Заправки

Заправних станцій у Чорногорії достатньо.

Найпопулярніші мережі:

EKO;

Jugopetrol;

Petrol;

INA;

Lukoil.

Практично всі працюють із банківськими картками.

Чи є платні дороги?

Більшість доріг у Чорногорії безкоштовні.

Оплата може стягуватися лише за:

тунель Созина;

пором Каменарі — Лепетане.

Для більшості туристичних маршрутів жодних додаткових платежів за дороги немає.

Корисні поради

Щоб отримати найкращу пропозицію:

бронюйте автомобіль заздалегідь;

порівнюйте ціни різних компаній;

уважно читайте умови страхування;

перевіряйте автомобіль перед отриманням;

фотографуйте всі наявні пошкодження;

не залишайте цінні речі в салоні;

обирайте автомобіль відповідно до маршруту — для гірських доріг краще підійде кросовер.

CarForTrips значно спрощує процес вибору автомобіля, адже всі умови, ціни та додаткові опції доступні в одному місці. Завдяки зручним фільтрам ви легко знайдете автомобіль без депозиту, без кредитної картки або з потрібним рівнем страхування, що зробить вашу подорож Чорногорією максимально комфортною.