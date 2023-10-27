Осеннее печенье с курагой

У нас в школе подготовка к Хэллоуину идет полным ходом. На выходных муж с сыновьями мастерили светильники из тыкв, а из остатков мякоти я готовила тыквенные оладьи с яблоком. Вообще, эта шумиха вокруг страшного денька мне не по вкусу. Но детям страшилки приносят радость, поэтому пришлось подсобить им с костюмами и украсить дом. Также я испекла осеннее печенье, которое не столько страшное, сколько вкусное.

Выпечка из тыквы уже малость надоела, поэтому я решила освежить память относительно приготовления безе. Как раз нашла рецепт, где этот ингредиент пригодится. Когда свекровь впервые увидела этот десерт, сильно удивилась. Мол, какое же это печенье? Самый настоящий пирог! Но я спорить не стала: как выпечку ни назови, ее фантастический вкус от этого не поменяется.

Как приготовить осеннее печенье с сухофруктами

Для приготовления такого печенья вам понадобится всё для теста: мука, сахар, яйца… Что мне нравится в этом рецепте, так этого его рациональность. Все ингредиенты используются без остатка: и белки, и желтки, и орехи. Также заранее позаботьтесь о наличии формы для выпекания диаметром 32 на 22 сантиметра. Вместо нее сгодится и противень с высокими бортиками.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Сахар200 г Желтки3 шт. Разрыхлитель1 ч. л. Соль щеп. Изюм50 г Курага100 г Грецкие орехи100 г Белок3 шт. Ванильный сахар1 ч. л. Миндальные лепестки50 г Сливочное масло150 г

Приготовление

В глубокую миску пересыпьте пшеничную муку, разрыхлитель, добавьте щепотку соли, 100 г сахара и холодное сливочное масло. Его предварительно нарежьте кубиками. Перетрите ингредиенты в миске в крошку руками. В эту крошку добавьте желтки. Замесите тесто. Форму или противень с высокими бортиками выстелите пергаментом. Смажьте ее растительным маслом. Выложите на форму тесто и разровняйте. Вилкой сделайте дырочки.Равномерно распределите по поверхности теста изюм, измельченную курагу и дробленные орешки. В белки добавьте 100 г сахара и ванильный сахар. Перебейте ингредиенты блендером до густоты и белизны. Перелейте белковую массу в форму и тоже разровняйте. Посыпьте ее миндальными лепестками. Выпекайте печенье в разогретой до 170 градусов духовке около 30 минут. Готовой выпечке дайте остыть.

Конечно, как по мне, это оптимальные ингредиенты. Но моя подруга, к примеру, не стала тратиться на миндальные лепестки, да и начинку она собрала из того, что было дома. В итоге она приготовила печенье с черносливом и изюмом, а безе посыпала тыквенными семечками. Пробовала, получилось тоже очень вкусно!