Вкусная маринованная капуста за 1 ночь. Идеальные пропорции соли и сахара: хрустящая и сочная

Маринованная капуста — это блюдо, которое получают в процессе брожения капусты. Данный вид капусты употребляют во всем мире. При этом она считается национальным блюдом как в странах СНГ, так и в Азии. Например, квашеная капуста определенных сортов популярна в Корее и Японии.

Такую капусту готовят по-разному. Бывает рубленая маринованная капуста, шинкованная, цельная и рубленая крупными кусками.

Впервые готовить маринованную капусту начали китайцы в III веке до нашей эры.

Сейчас рецептов маринования много, поведаем про один из самых оптимальных.

Ингредиенты для маринованной капусты:

капуста — 2 кг;

морковь — 130 г;

сладкий перец — 70 г;

вода — 1 литр;

перцы горошком;

лавровый лист;

сахар — 165 г;

уксус 9% — 135 г;

соль — 2 ст.л.

Приготовление маринованной капусты:

Готовим маринад — выливаем в кастрюлю воду, выкладываем душистый перец и черный перец горошком, лавровые листья по вкусу.

Высыпаем в воду сахарный песок и соль, варим до закипания.

После кипения маринад варим 10 минут. В это время мелко шинкуем белокочанную капусту, избавляем от верхних листьев и кочерыжки.

Натираем на крупной терке очищенную морковь. Удаляем из сладкого перца внутренности и нарезаем небольшими брусками.

Смешиваем в большой кастрюле капусту с перцем и морковью. Вливаем в маринад уксус, добавляем жидкость в кастрюлю с капустой.

Перемешиваем капусту в маринаде и оставляем до остывания.

Пока капуста остывает, ее следует перемешать еще пару раз.

После остывания капусту убираем в холодильник на 12 часов.

На утро можно попробовать простую вкусную маринованную капусту.