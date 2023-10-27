Вкусная маринованная капуста за 1 ночь. Идеальные пропорции соли и сахара: хрустящая и сочная

Маринованная капуста — это блюдо, которое получают в процессе брожения капусты. Данный вид капусты употребляют во всем мире. При этом она считается национальным блюдом как в странах СНГ, так и в Азии. Например, квашеная капуста определенных сортов популярна в Корее и Японии.
Такую капусту готовят по-разному. Бывает рубленая маринованная капуста, шинкованная, цельная и рубленая крупными кусками.
Впервые готовить маринованную капусту начали китайцы в III веке до нашей эры.
Сейчас рецептов маринования много, поведаем про один из самых оптимальных.
Ингредиенты для маринованной капусты:
- капуста — 2 кг;
- морковь — 130 г;
- сладкий перец — 70 г;
- вода — 1 литр;
- перцы горошком;
- лавровый лист;
- сахар — 165 г;
- уксус 9% — 135 г;
- соль — 2 ст.л.
Приготовление маринованной капусты:
Готовим маринад — выливаем в кастрюлю воду, выкладываем душистый перец и черный перец горошком, лавровые листья по вкусу.
Высыпаем в воду сахарный песок и соль, варим до закипания.
После кипения маринад варим 10 минут. В это время мелко шинкуем белокочанную капусту, избавляем от верхних листьев и кочерыжки.
Натираем на крупной терке очищенную морковь. Удаляем из сладкого перца внутренности и нарезаем небольшими брусками.
Смешиваем в большой кастрюле капусту с перцем и морковью. Вливаем в маринад уксус, добавляем жидкость в кастрюлю с капустой.
Перемешиваем капусту в маринаде и оставляем до остывания.
Пока капуста остывает, ее следует перемешать еще пару раз.
После остывания капусту убираем в холодильник на 12 часов.
На утро можно попробовать простую вкусную маринованную капусту.