Канализация — это та часть домашнего хозяйства, о которой редко думают, пока не случается авария. Но вот вопрос: действительно ли эти машины нужны только для того, чтобы выкачать содержимое септика и/или выгребной ямы? Оказывается, что нет! Их возможности куда шире, и именно это часто становится решающим фактором в уходе за системой канализации частного дома.

Илосос и ассенизатор: в чём разница

Чаще всего люди используют слово «ассенизатор» как универсальное. Но между ассенизатором и илососом есть важные отличия.

Ассенизатор — это классическая машина для откачки жидких и полужидких отходов. Она работает по принципу мощного насоса, который высасывает содержимое выгребной ямы или септика. Это просто, быстро и эффективно, но на этом её возможности заканчиваются.

Илосос же играет более сложную роль. Он совмещает в себе функции откачки и гидродинамической очистки. Такая техника не только забирает отходы, но и размывает плотные отложения, которые оседают на дне и стенках ёмкости или труб. И именно это делает его незаменимым, если речь идёт о серьёзных заиливаниях и профилактике аварий.

Когда вызывать илосос, а когда достаточно ассенизатора?

Ассенизатор нужен при регулярной откачке септиков, биотуалетов, уличных туалетов.

Илосос требуется, если внутри труб или ям образовались плотные отложения, которые мешают нормальной работе системы.

Илосос также эффективен при очистке колодцев, жироуловителей и ливневок.

Заиливание: главный враг канализации

Главная проблема любой канализационной системы — это заиливание. Осадок постепенно уплотняется, превращаясь в каменистый слой, который обычный насос удалить не в состоянии. Такое заиливание приводит к неприятным последствиям:

уменьшение объёма ямы или септика;

медленный слив воды;

частые засоры и аварийные ситуации;

неприятный запах на участке.

Если не бороться с этой проблемой, в какой-то момент простая откачка перестанет помогать. Именно тогда на сцену выходит илосос — машина, которая способна размыть плотные отложения водой под высоким давлением.

Как работает гидродинамика?

Гидродинамическая прочистка — это сердце работы илососа. Техника использует мощный насос, подающий воду под высоким давлением в трубы или ёмкости. Напор разрушает отложения, превращая их в жидкую массу, которую легко откачать. Преимущества этого метода очевидны:

удаляются даже старые и плотные засоры;

трубы очищаются по всей длине, а не только в месте пробки;

значительно продлевается срок службы всей системы;

улучшается отток воды и исчезает запах.

Гидродинамическая прочистка — это сердце работы илососа. Техника использует мощный насос, подающий воду под высоким давлением в трубы или ёмкости. Напор разрушает отложения, превращая их в жидкую массу, которую легко откачать. Например, в случае сильно заиленной сливной ямы простая откачка будет бесполезна, но гидродинамика решает проблему за несколько часов и возвращает системе её исходную ёмкость.

Профилактика: экономия и покой

Частая ошибка владельцев домов — вызов спецтехники только в момент аварии. Но на самом деле профилактика обходится дешевле, чем устранение последствий. Регулярная прочистка канализации и выгребных ям позволяет:

избежать переполнения и запаха;

снизить риск аварийных ситуаций;

увеличить срок службы септика и труб;

сократить расходы на ремонт.

Превратить профилактику в привычку не так сложно. Например, раз в год можно приглашать илосос для размывки и полной очистки. Это особенно актуально для домов, где живёт большая семья, а нагрузка на канализацию высокая.

Кроме того, профилактика — это покой. Нет ничего хуже, чем авария в разгар праздника или во время приезда гостей.

