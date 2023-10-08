ГлавнаяРецептыОсобые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра На чтение: 3 минуты Для украинцев фрикадельки из куриного мяса – довольно привычное блюдо, ведь его легко приготовить, а благодаря вкусовым качествам оно сочетается с любым гарниром. Однако немногие знают, что существует немало оригинальных рецептов, где главным ингредиентом является именно этот продукт. НОВОСТИ ВКУСНО С лимонами или пастой песто – фрикадельки могут смаковать по-новому благодаря удачно подобранным комбинациям специй и соусов, информирует 24 Канал. Попробуйте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Если же формирование фрикаделек – слишком сложно, или на это всегда не хватает времени, украинские производители сделали все, чтобы свести к минимуму подготовительные работы. Да, в линейке ТМ «Наша Ряба Аппетитная» есть уже готовые к приготовлению куриные фрикадельки, сформированные в идеальные шарики. Все, что останется сделать – распаковать их и начать воспроизводить рецепт. Так что благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная» все просто, быстро, и главное – вкусно. А как приготовить особые блюда с фрикадельками – делимся в пошаговых рецептах, которые удастся даже новичкам на кухне. Куриные фрикадельки с лимонами Время: 30 минут Порции: 4 Фрикадельки с лимонами / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные фрикадельки ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 200 граммов белого сухого вина; – 2 репчатых лука; – 1 лимон; – 2 – 3 веточки тимьяна; – 1 столовая ложка сливочного масла; – 1 чайная ложка сахара; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук. Добавьте веточки тимьяна, сдобрите сахаром, солью и черным молотым перцем. Когда лук карамелизируется, влейте белое вино и выпаривайте его в течение 3-4 минут. Нарежьте лимон тонкими колечками, добавьте к луку. Сверху выложите фрикадельки и продолжайте жарить все на сковороде до готовности (20 минут). Подавайте фрикадельки к столу горячими. Дополнить блюдо можно излюбленным гарниром или салатом. Паста с песто и фрикадельками Время: 30 минут Порции: 4 Спагетти с фрикадельками / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные фрикадельки ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 300 граммов спагетти; – 2 столовые ложки соуса песто; – 2 столовые ложки сыра пармезан (натертого); – 1 столовая ложка масла для жарки; – соль по вкусу. Приготовление: Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до готовности (рекомендуемое время указано на упаковке). Сцедите воду. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте фрикадельки до готовности в течение 20 минут. В спагетти добавьте песто, перемешайте и посыпьте пармезаном. Выложите готовые фрикадельки и подавайте их горячими. Тушеные фрикадельки в томатном соусе Время: 30 минут Порции: 4 Фрикадельки в томатном соусе / Фото Shutterstock Ингредиенты: – куриные фрикадельки ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ; – 1 банка консервированных томатов в собственном соке (кусочками или пюре); – 1 репчатый лук; – 4 веточки базилика; – 2 – 3 веточки тимьяна; – 1 столовая ложка масла; – перец чили (по желанию); – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: На разогретой сковороде с маслом обжарьте до прозрачности нарезанный кубиками лук. Добавьте веточки тимьяна. Выложите фрикадельки и продолжайте готовить 5 минут. Влейте томаты, немного чили (по желанию). Сдобрите все специями, листиками базилика и тушите до готовности фрикаделек – 15 минут. Подавайте блюдо со свежими листиками базилика. Приятного аппетита! Поделитесь с друзьями