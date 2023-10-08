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Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра

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Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра

Для украинцев фрикадельки из куриного мяса – довольно привычное блюдо, ведь его легко приготовить, а благодаря вкусовым качествам оно сочетается с любым гарниром. Однако немногие знают, что существует немало оригинальных рецептов, где главным ингредиентом является именно этот продукт.

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С лимонами или пастой песто – фрикадельки могут смаковать по-новому благодаря удачно подобранным комбинациям специй и соусов, информирует 24 Канал.

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Если же формирование фрикаделек – слишком сложно, или на это всегда не хватает времени, украинские производители сделали все, чтобы свести к минимуму подготовительные работы. Да, в линейке ТМ «Наша Ряба Аппетитная» есть уже готовые к приготовлению куриные фрикадельки, сформированные в идеальные шарики. Все, что останется сделать – распаковать их и начать воспроизводить рецепт. Так что благодаря ТМ «Наша Ряба Аппетитная» все просто, быстро, и главное – вкусно.

А как приготовить особые блюда с фрикадельками – делимся в пошаговых рецептах, которые удастся даже новичкам на кухне.

Куриные фрикадельки с лимонами

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Фрикадельки с лимонами / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриные фрикадельки ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;
– 200 граммов белого сухого вина;
– 2 репчатых лука;
– 1 лимон;
– 2 – 3 веточки тимьяна;
– 1 столовая ложка сливочного масла;
– 1 чайная ложка сахара;
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте на ней мелко нарезанный лук. Добавьте веточки тимьяна, сдобрите сахаром, солью и черным молотым перцем.
  2. Когда лук карамелизируется, влейте белое вино и выпаривайте его в течение 3-4 минут.
  3. Нарежьте лимон тонкими колечками, добавьте к луку. Сверху выложите фрикадельки и продолжайте жарить все на сковороде до готовности (20 минут).
  4. Подавайте фрикадельки к столу горячими. Дополнить блюдо можно излюбленным гарниром или салатом.

Паста с песто и фрикадельками

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Спагетти с фрикадельками / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриные фрикадельки ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;
– 300 граммов спагетти;
– 2 столовые ложки соуса песто;
– 2 столовые ложки сыра пармезан (натертого);
– 1 столовая ложка масла для жарки;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите спагетти в кипящей подсоленной воде до готовности (рекомендуемое время указано на упаковке). Сцедите воду.
  2. На разогретой сковороде с растительным маслом обжарьте фрикадельки до готовности в течение 20 минут.
  3. В спагетти добавьте песто, перемешайте и посыпьте пармезаном. Выложите готовые фрикадельки и подавайте их горячими.

Тушеные фрикадельки в томатном соусе

  • Время: 30 минут
  • Порции: 4

Фрикадельки в томатном соусе / Фото Shutterstock

Ингредиенты:
куриные фрикадельки ТМ «Наша Ряба Аппетитная» ;
– 1 банка консервированных томатов в собственном соке (кусочками или пюре);
– 1 репчатый лук;
– 4 веточки базилика;
– 2 – 3 веточки тимьяна;
– 1 столовая ложка масла;
– перец чили (по желанию);
– соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  1. На разогретой сковороде с маслом обжарьте до прозрачности нарезанный кубиками лук. Добавьте веточки тимьяна.
  2. Выложите фрикадельки и продолжайте готовить 5 минут.
  3. Влейте томаты, немного чили (по желанию). Сдобрите все специями, листиками базилика и тушите до готовности фрикаделек – 15 минут.
  4. Подавайте блюдо со свежими листиками базилика.

Приятного аппетита!

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