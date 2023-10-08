Нутрициолог выявила три самых вредных морепродукта: в них паразиты, токсины и металлы

Нутрициолог Татьяна Забалуева уверена, что нет исключительно «вредных» продуктов: есть те, которые мы неправильно выбираем. В своих социальных сетях специалист рассказала, какие морепродукты таят в себе скрытую угрозу — как ее сразу распознать?

По словам эксперта, самой опасной и нежелательной для употребления рыбой является тилапия. Она растет в сточных водах, питается мусором и накапливает в себе токсины и соли тяжелых металлов — этим объясняется неприятный запах продукта.

Не менее коварны и устрицы: в них часто живут паразиты, которых сложно «вычислить» даже в ходе лабораторных анализов.

На третьем месте в антирейтинге Забалуевой расположился тунец. Оказывается, в этом виде рыбы много тяжелых металлов, которые поражают нервную систему, провоцируют анемию и повреждения печени.

Ранее стало известно, что будет, если не мыть яйца перед приготовлением. На этот злободневный вопрос подробно ответила врач-диетолог Юлия Зинченко.