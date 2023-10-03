ГлавнаяРецептыОстрый кетчуп на зиму – идеальное дополнение к мясу или овощам Острый кетчуп на зиму – идеальное дополнение к мясу или овощам На чтение: 2 минуты Если вы уже закрыли на зиму обычный томатный кетчуп, обязательно попробуйте острый. Он идеально дополнит мясные блюда, особенно запеченную курятину. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Ароматный пикантный кетчуп из чили и чеснока станет настоящим открытием зимней консервации. Такой соус идеально подойдет к курице, свинине, телятине или баранине. Читайте также Понадобится всего 30 минут: рецепты вкусных куриных колбасок на сковороде или в духовке Домашний кетчуп настолько прост в приготовлении, что уже в считанные часы будет стоять и охлаждаться на кухне. Рецепт острого кетчупа на зиму Время: 2 часа Порции: 2 – 3 Ингредиенты: – 2 килограмма томатов; – 4 луковицы; – 4 острых перца; – 4 головки чеснока; – 2 столовые ложки соли; – 2 столовые ложки сахара; – 5 лавровых листочков; – 10 горошин черного душистого перца; – 4 столовые ложки уксуса. Приготовление: Тщательно моем томаты и бланшируем их, чтобы лучше снять шкурку. Очищенный лук пропускаем через мясорубку вместе с помидорами. Переводим все в кастрюлю и варим при помешивании полтора часа. Извращаем в мясорубке перец чили, головки чеснока. Добавляем в кетчуп и варим еще 30 минут. Перебиваем кетчуп погружным блендером в однородную консистенцию, добавляем соль и сахар, лавровые листики душистый перец и уксус. Перемешиваем все, чтобы растворились соль и сахар. Разливаем готовый кетчуп и заранее стерилизованные банки и закрываем крышками. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить три осенних блюда из тыквы, которые точно стану любимыми. Поделитесь с друзьями