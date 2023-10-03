Острый кетчуп на зиму – идеальное дополнение к мясу или овощам

Если вы уже закрыли на зиму обычный томатный кетчуп, обязательно попробуйте острый. Он идеально дополнит мясные блюда, особенно запеченную курятину.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Ароматный пикантный кетчуп из чили и чеснока станет настоящим открытием зимней консервации. Такой соус идеально подойдет к курице, свинине, телятине или баранине.

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Домашний кетчуп настолько прост в приготовлении, что уже в считанные часы будет стоять и охлаждаться на кухне.

Рецепт острого кетчупа на зиму

Время: 2 часа

2 часа Порции: 2 – 3

Ингредиенты:

– 2 килограмма томатов;

– 4 луковицы;

– 4 острых перца;

– 4 головки чеснока;

– 2 столовые ложки соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 5 лавровых листочков;

– 10 горошин черного душистого перца;

– 4 столовые ложки уксуса.

Приготовление:

Тщательно моем томаты и бланшируем их, чтобы лучше снять шкурку.

Очищенный лук пропускаем через мясорубку вместе с помидорами. Переводим все в кастрюлю и варим при помешивании полтора часа.

Извращаем в мясорубке перец чили, головки чеснока. Добавляем в кетчуп и варим еще 30 минут.

Перебиваем кетчуп погружным блендером в однородную консистенцию, добавляем соль и сахар, лавровые листики душистый перец и уксус. Перемешиваем все, чтобы растворились соль и сахар.

Разливаем готовый кетчуп и заранее стерилизованные банки и закрываем крышками.

Приятного аппетита!

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