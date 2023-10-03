Отрава для организма: эксперты рассказали, почему нельзя брать уцененные фрукты и овощи

Уцененные овощи и фрукты с дефектами — например, подгнившие — представляют серьезную угрозу для организма. О последствиях их употребления изданию «Лайф» рассказала специалист ФГБУ «Центр оценки качества зерна» Ирина Козырева.

Плесень и гниль, даже незначительно поразившие плод, представляют опасность для человека — они заражают весь фрукт или овощ.

Срезать испорченную часть бесполезно, так как после начала процесса гниения стойкие микротоксины проникают во все, даже здоровые, ткани продукта. Смыть, убрать с помощью варки или заморозки их тоже невозможно.

Эти вредные вещества со временем накапливаются в организме и снижают иммунитет, повреждают все системы органов, вызывают болезни крови, судороги, аллергические реакции, нарушают гормональный фон и репродуктивные функции.

Ранее Роскачество поделилось советами по поиску хурмы, которая не вяжет. По словам экспертов, нужно обращать внимание на форму фрукта. Редакция «Едим Дома» рассказала об этом в отдельном материале.