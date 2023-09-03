Описание приготовления:
Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Как же вкусно закусить маринованным острым перцем горячий ароматный борщ или суп харчо, овощное рагу или запеченный картофель, мясо и т.д. Горький перец можно подать к колбасной нарезке или мясному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки / Маринование
Состав / Ингредиенты:
- Перец горький 7 Штук (красный)
- Черри 200 Грамм
- Чеснок 3 Зубчика
- Перец горошек 12 Штук
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Вода 200 Миллилитров
- Уксус 9% 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
10 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Острый перец с помидорами и чесноком на зиму»
Подготовьте указанные ингредиенты. Можно вместо помидоров черри использовать обычные помидоры, нарезанные четвертинками. Промойте все овощи и очистите зубчики чеснока.
Помидоры, перец и зубчики чеснока выложите в чистую банку объемом 500 мл.
Вскипятите воду и влейте кипяток в банку до верха. Накройте крышкой и пропарьте 10 минут.
Всыпьте соль и горошины черного перца в ковш или кастрюлю. Слейте воду из банки в емкость и поместите ковш на плиту. Доведите до кипения и выключите нагрев. Влейте уксус и перемешайте.
Чтобы овощи не остывали, после слива кипятка накрывайте банку крышкой.
Залейте маринад в банку с овощами до верха и закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и отправьте в кладовую, подвал, гараж.