Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Как же вкусно закусить маринованным острым перцем горячий ароматный борщ или суп харчо, овощное рагу или запеченный картофель, мясо и т.д. Горький перец можно подать к колбасной нарезке или мясному блюду.

Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

Перец горький 7 Штук (красный)

Черри 200 Грамм

Чеснок 3 Зубчика

Перец горошек 12 Штук

Соль 1/2 Чайных ложки

Вода 200 Миллилитров

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

10 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Острый перец с помидорами и чесноком на зиму»

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно вместо помидоров черри использовать обычные помидоры, нарезанные четвертинками. Промойте все овощи и очистите зубчики чеснока.

Помидоры, перец и зубчики чеснока выложите в чистую банку объемом 500 мл.

Вскипятите воду и влейте кипяток в банку до верха. Накройте крышкой и пропарьте 10 минут.

Всыпьте соль и горошины черного перца в ковш или кастрюлю. Слейте воду из банки в емкость и поместите ковш на плиту. Доведите до кипения и выключите нагрев. Влейте уксус и перемешайте.

Чтобы овощи не остывали, после слива кипятка накрывайте банку крышкой.

Залейте маринад в банку с овощами до верха и закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и отправьте в кладовую, подвал, гараж.