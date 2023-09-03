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Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

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Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Описание приготовления:

Расчет ингредиентов указан на емкость 500 мл. Как же вкусно закусить маринованным острым перцем горячий ароматный борщ или суп харчо, овощное рагу или запеченный картофель, мясо и т.д. Горький перец можно подать к колбасной нарезке или мясному блюду.
Основной ингредиент: Овощи / Острый перец Блюдо: Заготовки / Маринование

Состав / Ингредиенты:

  • Перец горький 7 Штук (красный)
  • Черри 200 Грамм
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Перец горошек 12 Штук
  • Соль 1/2 Чайных ложки
  • Вода 200 Миллилитров
  • Уксус 9% 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

10 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Острый перец с помидорами и чесноком на зиму»

Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно вместо помидоров черри использовать обычные помидоры, нарезанные четвертинками. Промойте все овощи и очистите зубчики чеснока.

Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Помидоры, перец и зубчики чеснока выложите в чистую банку объемом 500 мл.

Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Вскипятите воду и влейте кипяток в банку до верха. Накройте крышкой и пропарьте 10 минут.

Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Всыпьте соль и горошины черного перца в ковш или кастрюлю. Слейте воду из банки в емкость и поместите ковш на плиту. Доведите до кипения и выключите нагрев. Влейте уксус и перемешайте.

Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Чтобы овощи не остывали, после слива кипятка накрывайте банку крышкой.

Острый перец с помидорами и чесноком на зиму

Залейте маринад в банку с овощами до верха и закрутите крышку по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре и отправьте в кладовую, подвал, гараж.

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