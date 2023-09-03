Рецепт: Салат из арбуза и сыра — Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

Ингредиенты:

арбуз желтый — 300-400 г;

сыр твердый сливочный — 200 г;

огурец свежий большой — 1 шт.;

лук репчатый маленький — 1 шт.;

соль сахар — по вкусу;

масло растительное — 1 ст.л.

Способ приготовления: Однажды мы попробовали арбуз в сочетании с сыром, и так нам это понравилось, что решили повторить. На этот раз решили приготовить салат из жёлтого арбуза. Первый раз в жизни пробовали желтый арбуз, необычно выглядит, конечно. В салате смотрится ярко и красиво.

Делали небольшую порцию салата на пробу. Так всем понравилось, что пришлось нарезать еще:)

Тонкими четверть-кольцами нарезаем половинку небольшой головки репчатого лука. Свежий огурец нарезаем кубиками среднего размера.

Также, небольшими кубиками нарезаем твердый сливочный сыр. Подойдет любой, но на мой вкус лучше брать не слишком солёный.

Арбуз нужно нарезать самым последним, потому что он сразу отдает много сока. Мякоть арбуза освобождаем от косточек. Нам повезло, в жёлтом арбузе оказалось мало семян.

Нарезаем крупными кубиками.

Добавляем одну столовую ложку растительного масла, по щепотке соли и сахара. Аккуратно перемешиваем арбуз с остальными ингредиентами. Сразу же подаем.

Салат получился необыкновенно вкусным, сочетание сыра и арбуза просто удивительно.

Не менее вкусно получается и с сыром фета. Например, в виде вот такой летней закуски «Сочный кубик» на шпажках.

Время приготовления: 15 мин.