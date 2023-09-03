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Рецепт: Салат из арбуза и сыра — Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

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Рецепт: Салат из арбуза и сыра — Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

Ингредиенты:
арбуз желтый — 300-400 г;
сыр твердый сливочный — 200 г;
огурец свежий большой — 1 шт.;
лук репчатый маленький — 1 шт.;
соль сахар — по вкусу;
масло растительное — 1 ст.л.
Способ приготовления: Однажды мы попробовали арбуз в сочетании с сыром, и так нам это понравилось, что решили повторить. На этот раз решили приготовить салат из жёлтого арбуза. Первый раз в жизни пробовали желтый арбуз, необычно выглядит, конечно. В салате смотрится ярко и красиво.

Делали небольшую порцию салата на пробу. Так всем понравилось, что пришлось нарезать еще:)
Тонкими четверть-кольцами нарезаем половинку небольшой головки репчатого лука. Свежий огурец нарезаем кубиками среднего размера.

Рецепт: Салат из арбуза и сыра - Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

Также, небольшими кубиками нарезаем твердый сливочный сыр. Подойдет любой, но на мой вкус лучше брать не слишком солёный.

Рецепт: Салат из арбуза и сыра - Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

Арбуз нужно нарезать самым последним, потому что он сразу отдает много сока. Мякоть арбуза освобождаем от косточек. Нам повезло, в жёлтом арбузе оказалось мало семян.
Нарезаем крупными кубиками.

Рецепт: Салат из арбуза и сыра - Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

Добавляем одну столовую ложку растительного масла, по щепотке соли и сахара. Аккуратно перемешиваем арбуз с остальными ингредиентами. Сразу же подаем.

Рецепт: Салат из арбуза и сыра - Необыкновенно вкусное сочетание желтого арбуза с твердым сыром

Салат получился необыкновенно вкусным, сочетание сыра и арбуза просто удивительно.

Не менее вкусно получается и с сыром фета. Например, в виде вот такой летней закуски «Сочный кубик» на шпажках.

Время приготовления: 15 мин.

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