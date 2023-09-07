Сезон баклажанов, как и других полезных овощей, скоро закончится. Поэтому сегодня на повестке дня одно из моих любимых осенних блюд — открытый пирог с баклажанами и томатами. Поверьте, его рассыпчатое тесто, сочная начинка и пикантный привкус синеньких не оставят равнодушным никого, даже детей.

Рецепт подходит вегетарианцам и тем, кто придерживается сбалансированного питания. Готовый пирог с баклажанами будет отличным украшением праздничного стола. У вас получится очень вкусное, экономное и яркое блюдо. Что сказать, это лучший овощной пирог из всех, что я пробовала. Даже привыкла к тому, что гости уплетают его в первую очередь.

Открытый пирог с баклажанами: нюансы приготовления

Обычно для этого рецепта я использую круглую форму диаметром 28 см. Тогда пирог получается не слишком высоким. Мне так проще его резать и подавать к столу. Сливочное масло для теста берите не менее 73 % жирности. Так готовый корж получится более нежным, ароматным и рассыпчатым. В саму же заливку можно добавить специи вроде копченой паприки, базилика или орегано. Экспериментируйте с удовольствием!

Ингредиенты

Баклажан500 г Пшеничная мука280 г Разрыхлитель2 ч. л. Яйцо4 шт. Лук2 шт. Сливочное масло80 г Чеснок1 шт. Молоко250 мл Сметана150 г Пармезан100 г Помидор2 шт. Овощной бульон125 мл Оливковое масло1 ст. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Петрушка по вкусу

Приготовление

Размешайте муку с разрыхлителем. Добавьте чайную ложку соли, яйцо, холодное рубленое масло и 50 мл молока. Быстро замесите однородное тесто, заверните в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 30 минут. Баклажаны помойте, нарежьте кружочками (ломтиками), посолите с каждой стороны и оставьте примерно на 15 минут. Лук нарежьте кубиками, чеснок измельчите. Всё это обжарьте на разогретом оливковом масле. Добавьте баклажаны и тушите всё вместе еще около 3 минут, постепенно вливая бульон. Сметану смешайте с оставшимися яйцами и молоком, добавьте пармезан и петрушку (кинзу), приправьте солью и перцем по вкусу. Выстелите дно и края формы тестом. Сверху выложите баклажаны. Затем выложите тонко нарезанные помидоры. Залейте их сливочным соусом. Пирог выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке (если конвекция —160 градусов) около 45 минут.

Готовый пирог с баклажанами желательно подавать теплым. Но и в холодном виде он имеет довольно богатый вкус. Приятного аппетита! Не забывайте, что пармезан всегда можно заменить обычным твердым сыром. Ранее мы писали, как приготовить шикарный пирог из лаваша и курицы.