Отличается ли праздничный стол: что едят на Новый год в Польше

Такая вкусняшка / Фото Fajne gotowanie
Ингредиенты:
– 1 гуся (приблизительный вес 4,5 килограмма)
– 3 яблока;
– специи: соль, перец, майоран, молотый тмин, чеснок.
Приготовление:
- Разморозьте гуся, если он был заморожен.
- Вымойте, аккуратно обсушите и удалите внутренности.
- Его следует натереть солью, перцем, майораном, тмином и чесноком.
- Яблоки почистите и нарежьте кубиками, смешайте с майораном. Поместите яблоки внутрь гуся.
- Выложите гуся в форму для запекания.
- Готовьте в разогретой до 160 градусов духовке 4 часа 30 минут.
- По истечении этого времени увеличьте температуру до 200 градусов и запекайте мясо 30 минут.
Ореховое печенье
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Такое хрустящее / Фото unsplash
Ингредиенты:
– 1 пачка маргарина;
– 2,5 стакана муки + для посыпки
– щепотка соли;
– 1 яичный желток;
– 1 стакан молотых грецких орехов;
– 2 полных столовых ложки меда;
– 1/3 стакана сахара.
Приготовление:
- На кондитерскую доску просейте муку, добавьте орехи, соль, сахар и перемешайте.
- Влейте желток, маргарин, размельчите ингредиенты и быстро замесите тесто.
- Заверните в фольгу и охладите тесто в холодильнике на 2 часа.
- Доску посыпьте мукой, выложите тесто, застелите бумагу для выпечки, тонко раскатайте тесто, вырежьте любой формочкой печенье.
- Выложите на противень, застеленный бумагой для выпечки.
- Поставьте в разогретую духовку и выпекайте 15 минут при 180 градусах.
- Охлажденное печенье смажьте жидким медом, посыпьте тростниковым сахаром и остудите.
Во время праздников нужно знать: как правильно замораживать продукты, чтобы сохранить их вкус.