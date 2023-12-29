Для того чтобы отпала всякая потребность в доставке пиццы, достаточно подать своим родным к ужину более вкусную выпечку (домашнюю!). Приготовленный вами ароматный пирог с курицей на сковороде отобьет желание заказывать еду. Ведь покупная пицца и рядом не стоит с таким аппетитным домашним блюдом.

В качестве начинки для пирога рекомендуем использовать куриное филе. Для большей сочности обжарьте его не на подсолнечном, а на сливочном масле. Также добавьте к мясу оливки и кинзу. Если вы не в восторге от такой зелени, можете использовать петрушку.

Как приготовить пышный пирог с курицей на сковороде

Выпекать закусочный пирог необходимо без подсолнечного масла. Им не нужно смазывать сковороду. Застелите ее дно пергаментом. Этого будет достаточно для легкого извлечения выпечки их сковороды.

Ингредиенты

Пшеничная мука300 г Яйцо2 шт. Соль2 ч. л. Кефир500 мл Сода1 ч. л. Подсолнечное масло3 ст. л. Куриное филе400 г Лук1 шт. Сливочное масло40 г Оливки60 г Кинза по вкусу Твердый сыр50 г Прованские травы по вкусу Черный перец (молотый)2 щеп.

Приготовление

Промываем куриное филе. Обсушиваем его. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Выкладываем его на разогретую сковороду с растопленным сливочным маслом. Обжариваем курицу на среднем огне до полного испарения влаги.Очищаем репчатый лук. Мелко его нарезаем. Добавляем 1 ч. л. соли и черный молотый перец. Хорошенько перемешиваем все ингредиенты. Обжариваем мясо до готовности (до золотистой корочки).Нарезаем оливки на небольшие кусочки. Промываем кинзу. Обсушиваем ее. Добавляем зелень и оливки к курице. Хорошенько всё перемешиваем. Через 1 минуту убираем начинку с плиты и даем ей остыть. Готовим тесто. В глубокую емкость вбиваем яйца. Добавляем 1 ч. л. соли. Хорошенько всё взбиваем венчиком. Вливаем кефир комнатной температуры (жирностью 2,5 %). Снова всё перемешиваем.Всыпаем к яично-кефирной смеси пищевую соду. Перемешиваем. Затем вливаем подсолнечное масло. Постепенно всыпаем пшеничную муку. Перемешиваем всё до однородной консистенции.Дно сковороды, диаметр которой 28 см, застилаем пергаментом. Отправляем ее на маленький огонь. Вливаем тесто в сковороду. Равномерно его распределяем при помощи ложки или силиконовой лопатки. Сверху выкладываем куриную начинку, слегка вдавливая ее в тесто. Накрываем всё пергаментом, а сверху — крышкой. Готовим пирог в течение 30 минут на маленьком огне.Когда бока подрумянятся, переворачиваем пирог. Отправляем его назад в сковороду на пергамент (только уже другой стороной вниз). Накрываем пирог крышкой. Готовим его еще 7–8 минут.Снова переворачиваем пирог. Помещаем его назад в сковороду. Натираем на крупной терке твердый сыр. Посыпаем им и прованскими травами верх пирога. Готовим его еще 2 минуты под закрытой крышкой.

После каждого переворачивания пирога и возвращения его на сковороду, советуем удалять конденсат, который будет образовываться на внутренней стороне крышки. Тогда выпечка точно получится удачной.