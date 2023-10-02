Описание приготовления:

Будьте готовы к тому, что муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто должно быть чуть липкое, но в то же время пластичное и хорошо держать форму. Кефир можно заменить на простоквашу или любой подобный кисломолочный продукт. Так же по желанию в тесто можно добавить ванилин, корицу или цедру цитрусовых. Мягкие, простые, доступные, такие лепёшки — идеальный вариант к завтраку или в качестве сытного перекуса в течение дня. Такая выпечка особенно понравится детям, но и взрослые будут в восторге от полученного результата. Обязательно попробуйте!

Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Лепешки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Мука 260 Грамм

Кефир 80 Миллилитров

Сахар 80 Грамм

Яйцо 1 Штука

Сода 1/2 Чайных ложки

Соль 1/3 Чайных ложки

Растительное масло 3 Ст. ложки (+ для жарки)

Количество порций 3

Калорийность

338 ккал

Калорийность

7 г

Белки

13 г

Жиры

47 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Сладкие лепёшки на сковороде»

Подготовьте все ингредиенты.

Взбейте яйцо с сахаром и солью.

Добавьте кефир и растительное масло. Перемешайте.

Затем частями добавьте муку.

Замесите эластичное и однородное тесто. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 2-30 минут.

Разделите тесто на три части.

Рабочую поверхность посыпьте мукой. Каждый кусочек теста раскатайте в форме круга и наколите вилкой.

Обжарьте на разогретой сковороде с маслом, с двух сторон на среднем огне, до золотистого цвета. Идеальный диаметр сковороды 18-22 см.

Сладкие лепёшки на сковороде готовы. Подавайте их в тёплом или остывшем виде к чаю, кофе, какао или молоку. Подавать можно со сметаной, мёдом, джемом, сгущёнкой, а так же свежими ягодами или фруктами. Приятного аппетита!

Совет от повара:

Тесто можно замешивать заранее и хранить в холодильнике до трёх дней, а в нужный момент просто раскатать и испечь вкусные лепёшки.