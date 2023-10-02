Описание приготовления:
Будьте готовы к тому, что муки может понадобиться чуть больше или меньше, чем указано в рецепте. Готовое тесто должно быть чуть липкое, но в то же время пластичное и хорошо держать форму. Кефир можно заменить на простоквашу или любой подобный кисломолочный продукт. Так же по желанию в тесто можно добавить ванилин, корицу или цедру цитрусовых. Мягкие, простые, доступные, такие лепёшки — идеальный вариант к завтраку или в качестве сытного перекуса в течение дня. Такая выпечка особенно понравится детям, но и взрослые будут в восторге от полученного результата. Обязательно попробуйте!
Назначение: На завтрак / На полдник Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка / Лепешки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Мука 260 Грамм
- Кефир 80 Миллилитров
- Сахар 80 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Сода 1/2 Чайных ложки
- Соль 1/3 Чайных ложки
- Растительное масло 3 Ст. ложки (+ для жарки)
Количество порций 3
Калорийность
338 ккал
Калорийность
7 г
Белки
13 г
Жиры
47 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Сладкие лепёшки на сковороде»
Подготовьте все ингредиенты.
Взбейте яйцо с сахаром и солью.
Добавьте кефир и растительное масло. Перемешайте.
Затем частями добавьте муку.
Замесите эластичное и однородное тесто. Соберите его в шар, накройте полотенцем и дайте полежать 2-30 минут.
Разделите тесто на три части.
Рабочую поверхность посыпьте мукой. Каждый кусочек теста раскатайте в форме круга и наколите вилкой.
Обжарьте на разогретой сковороде с маслом, с двух сторон на среднем огне, до золотистого цвета. Идеальный диаметр сковороды 18-22 см.
Сладкие лепёшки на сковороде готовы. Подавайте их в тёплом или остывшем виде к чаю, кофе, какао или молоку. Подавать можно со сметаной, мёдом, джемом, сгущёнкой, а так же свежими ягодами или фруктами. Приятного аппетита!
Совет от повара:
Тесто можно замешивать заранее и хранить в холодильнике до трёх дней, а в нужный момент просто раскатать и испечь вкусные лепёшки.