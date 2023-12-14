Описание приготовления:

Мне нравится сочетание коричневого сахара и корицы, поэтому в начинку я добавила коричневый сахар, а в тесто белый. Можете использовать везде белый сахар при желании. Яблоки у меня в приготовлении были кисло-сладкие, достаточно сочные.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

Мука 450 Грамм

Сахар 80 Грамм

Сахар коричневый 60 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Дрожжи 20 Грамм (живые)

Яйцо 2 Штуки

Масло сливочное 120 Грамм (80 грамм — в тесто, 40 грамм — для смазывания)

Корица молотая 2 Чайных ложки

Яблоки 3 Штуки

Количество порций 4

Калорийность

235 ккал

Калорийность

5 г

Белки

8 г

Жиры

34 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булочки с яблоком и корицей из дрожжевого теста»

Подготовьте все ингредиенты. Яблоки помойте. Молоко должно быть теплым, поэтому немного подогрейте его в сотейнике (должно быть примерно 35-37 градусов).

Приготовьте опару. В миску разотрите пальцами свежие дрожжи, добавьте 1-2 ст.л. сахара.

Залейте все теплым молоком и хорошенько перемешайте венчиком до растворения дрожжей.

Добавьте 4-5 ст.л. муки, венчиком все перемешайте до получения однородной смеси.

Миску с опарой, накрыв кухонным полотенцем, поставьте в теплое место созревать на 30 минут.

Через 30 минут опара заметно увеличилась в объеме и приобрела крупнопористую структуру.

В отдельную миску залейте растопленное и уже немного охлажденное сливочное масло (80 грамм), добавьте оставшийся белый сахар и яйца.

Хорошенько все перемешайте.

Эту смесь залейте к опаре и все перемешайте.

Затем просеивайте частями муку и производите замес сначала ложкой, а затем и руками. Контролируйте количество муки самостоятельно, в итоге у вас должно получиться мягкое, не прилипающее к рукам тесто.

Тесто округлите в миске, накройте миску кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте подходить примерно на 1 час.

Через час тесто увеличится в объеме в несколько раз.

Рабочую поверхность припылите мукой, раскатайте тесто скалкой в пласт в форме прямоугольника. Смажьте поверхность мягким сливочным маслом (40 грамм).

Поверх равномерно присыпьте молотой корицей и коричневым сахаром.

Очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Яблочные кусочки распределите равномерным слоем поверх корицы и сахара.

Сверните тесто с начинкой рулетом и нарежьте на одинаковые части.

Противень застелите пергаментом для выпекания и выложите заготовки булочек на значительном расстоянии друг от друга. Поверхность каждой заготовки смажьте взболтанным яйцом. Выпекайте булочки в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.

Готовые булочки сразу же подавайте к столу.