Описание приготовления:
Мне нравится сочетание коричневого сахара и корицы, поэтому в начинку я добавила коричневый сахар, а в тесто белый. Можете использовать везде белый сахар при желании. Яблоки у меня в приготовлении были кисло-сладкие, достаточно сочные.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки / Дрожжи Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Мука 450 Грамм
- Сахар 80 Грамм
- Сахар коричневый 60 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Дрожжи 20 Грамм (живые)
- Яйцо 2 Штуки
- Масло сливочное 120 Грамм (80 грамм — в тесто, 40 грамм — для смазывания)
- Корица молотая 2 Чайных ложки
- Яблоки 3 Штуки
Количество порций 4
Калорийность
235 ккал
Калорийность
5 г
Белки
8 г
Жиры
34 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булочки с яблоком и корицей из дрожжевого теста»
Подготовьте все ингредиенты. Яблоки помойте. Молоко должно быть теплым, поэтому немного подогрейте его в сотейнике (должно быть примерно 35-37 градусов).
Приготовьте опару. В миску разотрите пальцами свежие дрожжи, добавьте 1-2 ст.л. сахара.
Залейте все теплым молоком и хорошенько перемешайте венчиком до растворения дрожжей.
Добавьте 4-5 ст.л. муки, венчиком все перемешайте до получения однородной смеси.
Миску с опарой, накрыв кухонным полотенцем, поставьте в теплое место созревать на 30 минут.
Через 30 минут опара заметно увеличилась в объеме и приобрела крупнопористую структуру.
В отдельную миску залейте растопленное и уже немного охлажденное сливочное масло (80 грамм), добавьте оставшийся белый сахар и яйца.
Хорошенько все перемешайте.
Эту смесь залейте к опаре и все перемешайте.
Затем просеивайте частями муку и производите замес сначала ложкой, а затем и руками. Контролируйте количество муки самостоятельно, в итоге у вас должно получиться мягкое, не прилипающее к рукам тесто.
Тесто округлите в миске, накройте миску кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте подходить примерно на 1 час.
Через час тесто увеличится в объеме в несколько раз.
Рабочую поверхность припылите мукой, раскатайте тесто скалкой в пласт в форме прямоугольника. Смажьте поверхность мягким сливочным маслом (40 грамм).
Поверх равномерно присыпьте молотой корицей и коричневым сахаром.
Очистите яблоки от кожуры и семян, нарежьте небольшими кусочками. Яблочные кусочки распределите равномерным слоем поверх корицы и сахара.
Сверните тесто с начинкой рулетом и нарежьте на одинаковые части.
Противень застелите пергаментом для выпекания и выложите заготовки булочек на значительном расстоянии друг от друга. Поверхность каждой заготовки смажьте взболтанным яйцом. Выпекайте булочки в уже заранее разогретой до 180 градусов духовке в течение 30-35 минут.
Готовые булочки сразу же подавайте к столу.