Описание приготовления:

Здесь указаны основные ингредиенты для этой специи, хотя в разных регионах Китая могут добавляться еще и другие. Иногда в нее входит до 20 специй и все равно она будет называться "Пять специй". Хранить заготовку нужно в хорошо закрытой посуде и тогда она может храниться до полугода.

Основной ингредиент: Специи, пряности, приправы География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Перец сычуаньский 2 Чайных ложки

Корица 1 Штука (палочка)

Бадьян 2 Штуки (звездочка)

Гвоздика 1 Чайная ложка (бутон)

Фенхель 1 Чайная ложка (зерна)

Количество порций 20

Калорийность

277 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Китайская смесь пряностей "Пять специй"»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления китайской смеси пряностей "Пять специй".

Специи выложите в сухую сковороду и прогрейте на медленном огне до аромата, затем снимите с огня и остудите. Измельчите все в ступке или кофемолке. Переложите смесь в сухую емкость и плотно закройте.

Вкусного применения!