Описание приготовления:
Здесь указаны основные ингредиенты для этой специи, хотя в разных регионах Китая могут добавляться еще и другие. Иногда в нее входит до 20 специй и все равно она будет называться "Пять специй". Хранить заготовку нужно в хорошо закрытой посуде и тогда она может храниться до полугода.
Основной ингредиент: Специи, пряности, приправы География кухни: Китайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Перец сычуаньский 2 Чайных ложки
- Корица 1 Штука (палочка)
- Бадьян 2 Штуки (звездочка)
- Гвоздика 1 Чайная ложка (бутон)
- Фенхель 1 Чайная ложка (зерна)
Количество порций 20
Калорийность
277 ккал
Калорийность
11 г
Белки
11 г
Жиры
52 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Китайская смесь пряностей "Пять специй"»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления китайской смеси пряностей "Пять специй".
Специи выложите в сухую сковороду и прогрейте на медленном огне до аромата, затем снимите с огня и остудите. Измельчите все в ступке или кофемолке. Переложите смесь в сухую емкость и плотно закройте.
Вкусного применения!