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Китайская смесь пряностей «Пять специй»

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Китайская смесь пряностей «Пять специй»

Описание приготовления:

Здесь указаны основные ингредиенты для этой специи, хотя в разных регионах Китая могут добавляться еще и другие. Иногда в нее входит до 20 специй и все равно она будет называться "Пять специй". Хранить заготовку нужно в хорошо закрытой посуде и тогда она может храниться до полугода.
Основной ингредиент: Специи, пряности, приправы География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Перец сычуаньский 2 Чайных ложки
  • Корица 1 Штука (палочка)
  • Бадьян 2 Штуки (звездочка)
  • Гвоздика 1 Чайная ложка (бутон)
  • Фенхель 1 Чайная ложка (зерна)

Количество порций 20

Калорийность

277 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

52 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Китайская смесь пряностей "Пять специй"»

Китайская смесь пряностей "Пять специй"

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления китайской смеси пряностей "Пять специй".

Китайская смесь пряностей "Пять специй"

Специи выложите в сухую сковороду и прогрейте на медленном огне до аромата, затем снимите с огня и остудите. Измельчите все в ступке или кофемолке. Переложите смесь в сухую емкость и плотно закройте.

Китайская смесь пряностей "Пять специй"

Вкусного применения!

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