Отлично к обеду: суп-пюре из цветной капусты

Легкий суп с цветной капустой на мясном бульоне понравится не только взрослым, но и детям.

Цветная капуста – продукт, который незаслуженно любят не все, особенно дети. Однако если вы приготовите из нее суп-пюре по рецепту из блога «Кулинарные рецепты», то долго это блюдо надолго не задержится на столе, а близкие попросят добавки.

Суп-пюре из цветной капусты

Ингредиенты:

цветная капуста – 1 кг;

лук-порей – 150 гр;

сливочное масло – 80 гр;

пшеничная мука – 70 гр;

сливки (10-15%) – 200 гр;

яичные желтки – 2 шт;

бульон (из курицы или телятины) – 1,5 литра;

соль – по вкусу

Способ приготовления:

Лук-порей нарезать кольцами или полукольцами. Из цветной капусты вырезать кочерыжку и разобрать ее на соцветие. Несколько небольших соцветий отложить для декора.

В кастрюльке растопить сливочное масло, добавить лук-порей и, помешивая, жарить на среднем огне 3-4 минуты. Затем к луку-порею добавить муку и, все время помешивая, жарить еще 4 минуты.

После этого в кастрюлю влить горячий бульон и тщательно перемешать ложкой или венчиком, чтобы растворились все комочки. Далее в кастрюлю выложить соцветия цветной капусты, довести до кипения, посолить, накрыть крышкой и на небольшом огне варить примерно 15-20 минут. Когда капуста сварится, содержимое кастрюли измельчить блендером до состояния пюре.

В отдельной миске венчиком перемешать желтки со сливками, а потом получившуюся смесь тоненькой струйкой влить в суп. При этом содержимое кастрюли следует постоянно перемешивать венчиком. Суп, далее помешивая венчиком, довести до кипения, при необходимости присолить и убрать с плиты.

Отложенные соцветия капусты опустить на 2-3 минуты в кипящую воду, затем переложить их в посуду с очень холодной водой, чтобы остановить процесс варки. Готовый суп разлить в порционные тарелки, сверху выложить несколько соцветий бланшированной капусты и украсить зеленью петрушки.

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